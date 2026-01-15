В Латвии выпустили инструкцию для спортсменов, которые примут участие в зимней Олимпиаде в Милане. Так, атлетам необходимо избегать любого контакта, соблюдать дистанцию и не делать фото или видео со спортсменами из России и Беларуси. Не комментировать их посты в соцсетях и не реагировать на их контент.



Запрещено также участвовать в совместных мероприятиях до и после соревнований. При этом подобные строгие рекомендации Латвийского олимпийского комитета распространяются и на других лиц, которые поддерживают политику Союзного государства и способных "служить их пропагандистским целям". Вот такая демократия по-латвийски.