Лазаревич: Беллегпром способен заменить импортную экипировку в гандболе
Импортозамещение спортивной экипировки в гандболе - одна из главных тем на повестке дня исполкома профильной федерации в Минске. Концерн "Беллегпром" подготовил масштабную выставку своей продукции перед началом заседания.
Цель - показать белорусское качество и инновационные модели, которые не хуже аналогов из-за рубежа. Председатель концерна Надежда Лазаревич подчеркнула, что в нашей стране есть и технологии, и материалы, и производства, чтобы обеспечить спортивную отрасль белорусской экипировкой.
Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром": "Необходимо любить белорусское. Конечно же, мы не просто призываем, это не лозунги, это уже действие. Мы отшили определенные формы, мы отшиваем и работаем с определенными клубами уже. И на деле показываем, что наша форма ничуть не хуже, не уступает ни по технологии, ни по качеству. Самое главное - это создано белорусскими людьми".
Также в ходе исполкома были вручены награды. Лауреатами премии "За преданность гандболу" стали Вячеслав Шумак и Анна Сухомирова. А в номинации "Семейные гандбольные традиции" были отмечены Андрей и Матвей Барбашинские, а также Наталья и Дмитрий Карпилович.