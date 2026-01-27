"Личный взгляд и характер" - как принципы президента УЕФА защищают спорт от политики

На фоне продолжающихся в мировом спорте ограничений позиция УЕФА к допуску белорусов и россиян к участию в своих турнирах выделяется на общем фоне. В то время как многие международные федерации под давлением политических факторов приняли решение об отстранении, Союз европейских футбольных ассоциаций сохранил принцип спортивной автономии. Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко в "Актуальном интервью" раскрыл причины этой принципиальной позиции.

По словам председателя БТФ, ключевую роль сыграла личная позиция президента УЕФА Александера Чеферина. "Со времен моих выступлений в Словении у меня сложились хорошие отношения с Александером Чеферином. Помимо того, что он возглавляет сейчас УЕФА, он адвокат", - отметил Сергей Рутенко.

Сергей Рутенко:

"Мы с ним после начала всех отстранений разговаривали об этой ситуации. И мне тогда понравилось, что он сказал: "Кто бы что ни говорил, с моей точки зрения, белорусы здесь не виноваты, они будут играть. Если кто-то хочет оспорить, пусть имеют право на это в судебных инстанциях"".

Глава БТФ подчеркнул: "Хочется передать ему слова благодарности за то, что несмотря на большое давление, которое в том числе на него оказывалось, он занял такую справедливую, на мой взгляд, позицию, которая защищает права именно спортсменов".

Говоря о решениях других международных федераций, председатель Белорусской теннисной федерации отметил: "Я думаю, им не хватает независимости. Все-таки УЕФА финансово очень сильная структура. Наверное, она не в той степени зависит от каких-то спонсоров. Безусловно, есть и здесь свои спонсоры, больше оборот денег, но тем не менее она более независима, чем, например, гандбольная федерация, волейбольная, баскетбольная".