"Личный взгляд и характер" - как принципы президента УЕФА защищают спорт от политики
На фоне продолжающихся в мировом спорте ограничений позиция УЕФА к допуску белорусов и россиян к участию в своих турнирах выделяется на общем фоне. В то время как многие международные федерации под давлением политических факторов приняли решение об отстранении, Союз европейских футбольных ассоциаций сохранил принцип спортивной автономии. Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко в "Актуальном интервью" раскрыл причины этой принципиальной позиции.
По словам председателя БТФ, ключевую роль сыграла личная позиция президента УЕФА Александера Чеферина. "Со времен моих выступлений в Словении у меня сложились хорошие отношения с Александером Чеферином. Помимо того, что он возглавляет сейчас УЕФА, он адвокат", - отметил Сергей Рутенко.
Сергей Рутенко:
"Мы с ним после начала всех отстранений разговаривали об этой ситуации. И мне тогда понравилось, что он сказал: "Кто бы что ни говорил, с моей точки зрения, белорусы здесь не виноваты, они будут играть. Если кто-то хочет оспорить, пусть имеют право на это в судебных инстанциях"".
Глава БТФ подчеркнул: "Хочется передать ему слова благодарности за то, что несмотря на большое давление, которое в том числе на него оказывалось, он занял такую справедливую, на мой взгляд, позицию, которая защищает права именно спортсменов".
Говоря о решениях других международных федераций, председатель Белорусской теннисной федерации отметил: "Я думаю, им не хватает независимости. Все-таки УЕФА финансово очень сильная структура. Наверное, она не в той степени зависит от каких-то спонсоров. Безусловно, есть и здесь свои спонсоры, больше оборот денег, но тем не менее она более независима, чем, например, гандбольная федерация, волейбольная, баскетбольная".
Эта финансовая устойчивость, по его мнению, дает УЕФА возможность принимать решения, руководствуясь спортивными, а не политическими соображениями. "Поэтому УЕФА может себе это позволить. Но, опять же, был бы другой человек у руля, я думаю, позиция была бы другой, - считает он. - Поэтому я и подчеркиваю, что здесь в первую очередь его (Александера Чеферина - прим. ред.) личный взгляд и характер помогли нам находиться сегодня в рамках европейского спорта".