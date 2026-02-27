3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
"Лига храбрых" назовет имя триумфатора четвертого сезона 28 февраля
28 февраля состоится большое спортивное шоу. Проект Белорусской федерации борьбы и Президентского спортивного клуба "Лига храбрых" назовет имя триумфатора четвертого сезона. В финал международного турнира пробились представители только нашей страны.
Минская область впервые в истории, но в соперниках - Могилевская область, регион знаменит своими талантами в борьбе.
Казалось бы, по эмоциям сложно было перебить предыдущие сезоны "Лиги храбрых", но путь к финалу текущего турнира показал, что в жизни вообще возможно все.
Сенсацией стало то, что титул оспорят исключительно белорусские коллективы. Могилевская область была сильнее в полуфиналах Калининградского региона. А Минская область совершила спортивный подвиг, выбив действующих чемпионов, команду Москвы.
Именно за нерв борьбы и сопереживание на трибунах "Лигу храбрых" узнают во всей Беларуси и не только. Атмосфера дворца имени великого белоруса Александра Медведя потом с удвоенной энергией переходит и на крупную площадку финальной битвы.
Уже там - слезы от поражения и от радости триумфа. Ажиотаж всегда высочайший. "Лигу храбрых" всегда посещают большие гости - олимпийские чемпионы и чемпионы мира - и заглядывают неравнодушные к борьбе, как в конце прошлого года боец ММА Владислав "БелАЗ" Ковалев.
Владислав Ковалев, двукратный чемпион RCC ММА:
"Невероятные эмоции получил. Борьба в нашей стране выходит на новый уровень. Невероятно крутой проект, достойные конкурентные схватки, интересный формат".
Совершенно справедливо, что по итогам 2025 года проекту Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы присудили победу первой профессиональной маркетинговой премии "PRO спорт" Национального олимпийского комитета Беларуси в номинации "Лучший проект по работе с молодой аудиторией".
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
"Начиная с маленьких лет, мы заряжаем ребят той энергией, той самоуверенностью, которая помогает им для дальнейшего достижения наивысших результатов".
В октябре 2025 года выпускницы проекта уже становились чемпионками III Игр стран СНГ, которые принимал Азербайджан. Выступая под флагом родной страны, они с трудом сдерживали свои эмоции.
Варвара Алисеенко, чемпионка III Игр стран СНГ - 2025 по борьбе:
"Я долго готовилась к этим соревнованиям, поэтому я считаю, что я заслужила это золото. Мне очень приятно, что я стояла на пьедестале не на втором, не на третьем, а именно на первом месте".
За сутки до титульных схваток работа в залах кипит. Как в Могилеве, так и в Минске и Минской области.
Денис Никитич, спортсмен команды Минской области по греко-римской борьбе:
"Конечно, хочется победить - желание огромное. Ощущение такой радости, что вышли в финал".
До момента, когда мы узнаем имя победителя четвертого сезона, остается менее суток. Мальчишки и девчонки, которые прошли в финал, проделали огромный путь: четвертьфинал и полуфинал состоялись во Дворце борьбы имени Александра Медведя. Финальное шоу пройдет в Prime Hall, так что будет жарко и ярко. Победит сильнейший, но это точно будет белорусская команда!