Лучшая в Европе: 20-летняя чемпионка Европы по борьбе Алина Шевчук не оставляет шансов соперницам

Чемпионка Европы по борьбе Алина Шевчук готовится к своим очередным победам, а поддерживает ее в том числе и мама, которая трудится водителем троллейбуса.

Алина из обычной белорусской семьи, девушка все достигла своим трудом, и это закалило ее характер. Спортсменка уже носит звание чемпионки Европы как среди молодежи, так и среди взрослых спортсменов - феноменальные достижения для такого возраста. А белорусская сборная в составе с Алиной стала лучшей в общекомандном зачете на молодежном чемпионате Европы. Чтобы получше узнать чемпионку, "Главный эфир" оправился на работу к ее маме.

Светлана Шевчук, мама Алины Шевчук

Светлана Шевчук, мама Алины Шевчук: "Она сама должна все. Мы семья и мы ее поддерживаем. Пускай сама учится на своих победах, на своих ошибках. Сейчас ее время. А я буду ждать. Она мне пообещала: когда стану олимпийской чемпионкой, я тебе куплю машину".

Алина Шевчук, чемпионка Европы - 2026 (U-23) по борьбе

Алина Шевчук, чемпионка Европы - 2026 (U-23) по борьбе:

"Меня всегда поддерживают мои родители и мои тренеры, с которыми я обсуждаю все, что происходит на ковре. Родители меня просто поддерживают по жизни, и ковер тоже всегда смотрят, поддерживают, поэтому я им очень благодарна".