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"Людям будет за кого поболеть": чем удивят III Игры стран СНГ
В 2025 году Азербайджан принимает III Игры стран СНГ. Обычно организаторы игр сами выбирают, какие виды спорта будут представлены. На данный момент уже известно о футболе, баскетболе 3х3 и волейболе.
Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов рассказал в "Актуальном интервью", как можно будет посетить страну во время спортивного мероприятия, а также какими видами спорта насладиться в период проведения III Игр стран СНГ.
Фарид Гаибов:
"Будут представлены командные и индивидуальные виды спорта. У нас есть неплохие традиции в волейболе, а, например, в футбол играют везде. В баскетболе 3х3 мы впервые были представлены на последних Олимпийских играх, поэтому, думаю, нашим болельщикам будет за кого поболеть".
Министр молодежи и спорта также пригласил белорусов посетить III Игры стран СНГ в Азербайджане.
Кстати, как отметил представитель спорта азиатской страны, специально для этого с азербайджанской стороны будут организованы дополнительные транспортные предложения и предоставлено большое количество отелей в регионах.