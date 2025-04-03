"Людям будет за кого поболеть": чем удивят III Игры стран СНГ

В 2025 году Азербайджан принимает III Игры стран СНГ. Обычно организаторы игр сами выбирают, какие виды спорта будут представлены. На данный момент уже известно о футболе, баскетболе 3х3 и волейболе.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов рассказал в "Актуальном интервью", как можно будет посетить страну во время спортивного мероприятия, а также какими видами спорта насладиться в период проведения III Игр стран СНГ.

Фарид Гаибов:

"Будут представлены командные и индивидуальные виды спорта. У нас есть неплохие традиции в волейболе, а, например, в футбол играют везде. В баскетболе 3х3 мы впервые были представлены на последних Олимпийских играх, поэтому, думаю, нашим болельщикам будет за кого поболеть".

Министр молодежи и спорта также пригласил белорусов посетить III Игры стран СНГ в Азербайджане.