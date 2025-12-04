Марафон "Тренируйся с умом и без стресса" собрал ведущих специалистов в области спортивной медицины

Большой марафон спортивной науки стартовал 4 декабря на базе Национального олимпийского комитета. Семинар "Тренируйся с умом и без стресса" собрал ведущих специалистов в области спортивной медицины.



Эксперты из Беларуси, России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Монголии, Швейцарии и других стран обсудили современные методы диагностики и коррекции психологического состояния атлетов в соревновательный период. Уделили внимание и новым подходам в контроле питания спортсменов.

Борис Поляев, глава Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов: "Недавно доказано мировым сообществом, что 45 % успеха спортсменов зависит от медико-биологического сопровождения. В том числе психологическая составляющая, а это говорят уже не только врачи, но и тренеры сами просят о помощи в этом направлении. Психологический настрой спортсмена - это крайне важная вещь. Вы знаете, что такое выгорание перед стартом, что такое волнение, что такое плохой сон, и как от этого коррелируется результат".