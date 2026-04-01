Матч между ХК "Шахтер" и "Славутич" отменен
Новость для спортивных болельщиков: второй поединок полуфинала Кубка Президента между "Шахтером" и "Славутичем" отменили. И это не первоапрельская шутка.
Как стало известно, подвело холодильное оборудование. Не удалось быстро устранить неисправность, поэтому и приняли решение отменить встречу.
Будет ли засчитано техническое поражение хозяевам, пока неизвестно (федерация примет решение 2 апреля).
Какой вердикт будет вынесен по итогам отмены, командам остается только ждать. Главные тренеры этих команд поделились своим мнением о ситуации: никакой паники, все абсолютно взвешено. И Андрей Мезин, и Иван Усенко говорят: "Работаем дальше, готовимся. Все хорошо, все под контролем, матчи будут и победит сильнейший".
Андрей Мезин, главный тренер ХК "Шахтер" (Солигорск):
"Надо двигаться вперед и думать, как исправлять эту ситуацию. Наверное, первый, третий, пятый матчи более важны для нас, так как у команды есть преимущество".
Иван Усенко, главный тренер ХК "Славутич" (Смоленск, Россия):
"Неважно, какой счет в серии. Серия не заканчивается, пока одна из команд не выиграет 4 игры. Можно вести как угодно или проигрывать, но при этом тот, кто выиграет 4 игры, тот и проходит дальше".
Также, 2 апреля в Жлобине состоится третья игра полуфинальной серии между "Юностью" и "Столярами". Там команда Сергея Стасия ведет в серии 2:0. Жлобинчане дома устроят аншлаг, т. е. поддержка будет яркой, "Юности" будет непросто в столице белорусской металлургии. Убедиться в этом можно будет на телеканале" Беларусь 5" в 19:30.