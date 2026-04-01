Матч между ХК "Шахтер" и "Славутич" отменен

Новость для спортивных болельщиков: второй поединок полуфинала Кубка Президента между "Шахтером" и "Славутичем" отменили. И это не первоапрельская шутка.

Как стало известно, подвело холодильное оборудование. Не удалось быстро устранить неисправность, поэтому и приняли решение отменить встречу.

Будет ли засчитано техническое поражение хозяевам, пока неизвестно (федерация примет решение 2 апреля).

Какой вердикт будет вынесен по итогам отмены, командам остается только ждать. Главные тренеры этих команд поделились своим мнением о ситуации: никакой паники, все абсолютно взвешено. И Андрей Мезин, и Иван Усенко говорят: "Работаем дальше, готовимся. Все хорошо, все под контролем, матчи будут и победит сильнейший".

Андрей Мезин, главный тренер ХК "Шахтер" (Солигорск):

"Надо двигаться вперед и думать, как исправлять эту ситуацию. Наверное, первый, третий, пятый матчи более важны для нас, так как у команды есть преимущество".

Андрей Мезин, главный тренер ХК "Шахтер" (Солигорск)

Иван Усенко, главный тренер ХК "Славутич" (Смоленск, Россия):

"Неважно, какой счет в серии. Серия не заканчивается, пока одна из команд не выиграет 4 игры. Можно вести как угодно или проигрывать, но при этом тот, кто выиграет 4 игры, тот и проходит дальше".