Матч звезд белорусской хоккейной Экстралиги: шоу пройдет в Солигорске 27 декабря

Белорусским спортсменам есть чем гордиться: чемпионат страны по хоккею в последние годы вышел на качественно новый уровень. Во-первых, в Экстралиге живет интрига: любая команда может обыграть каждый коллектив. Во-вторых, по итогам сезона всегда отмечают самых лучших и заметных хоккеистов. Однако сейчас все причастные замерли в ожидании.

В Экстралиге грядет большое событие - Матч звезд. Традицию проведения подобных шоу-поединков решено было возродить спустя почти 18 лет. И вот 27 декабря в Солигорск приедут четыре команды, которые определят лучшую в формате 3х3.

Данный формат сейчас активно развивается в мире. От классики 5х5 он отличается динамикой. В минувшем сезоне болельщики следили за чемпионатом КХЛ 3х3. Там, к слову, был и отечественный интерес. Приведем занимательную статистику. В этом хоккее бросок случается каждые 7 секунд. А чтобы шайбе попасть в ворота, потребуются всего 152 секунды.

Форвард "Лиды" Максим Кунишников в топе бомбардирской гонки Экстралиги. Естественно, голеадора звездные наставники не могли не забрать с драфта.





Команды для шоу уже сформированы. Дружины возглавили Иван Усенко из смоленского "Славутича", Алексей Бондиков из новополоцкого "Химика", Дмитрий Кравченко из "Бреста", а также Сергей Стась из столичной "Юности". Всего на драфт вышли 42 полевых игрока.

Они были определены по результатам голосования фанатов, представителей СМИ и тренеров белорусского чемпионата. Итого в каждом коллективе оказалось по 9 хоккеистов.

Хоккей - это давно не просто игра, а настоящее шоу. А праздник в Беларуси делать умеют. Каждый матч минского "Динамо" тому доказательство. Кстати, именно креативная команда бело-синих и профильной федерации вида спорта готовят событие. И это означает только одно - будет ярко!