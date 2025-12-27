Матч звезд Экстралиги пройдет в Солигорске 27 декабря

27 декабря все поклонники белорусского хоккея замерли в ожидании. Спустя почти 18 лет Матч звезд Экстралиги пройдет в Солигорске.

Специально под это событие площадку в местном Ледовом дворце уже уменьшили до необходимых размеров. Праздник состоится в юбилейный, пятый раз.

Четыре команды уже сформированы. Коллективы возглавили Дмитрий Кравченко, Иван Усенко, Алексей Бондиков и Сергей Стась. Итого на шоу выступят 36 хоккеистов.

Звездная игра будет идти в формате "три на три" по правилам, утвержденным Международной федерацией хоккея на льду - два периода по 12 минут чистого времени с перерывом всего в три минуты.