Матч звезд Экстралиги пройдет в Солигорске 27 декабря
27 декабря все поклонники белорусского хоккея замерли в ожидании. Спустя почти 18 лет Матч звезд Экстралиги пройдет в Солигорске.
Специально под это событие площадку в местном Ледовом дворце уже уменьшили до необходимых размеров. Праздник состоится в юбилейный, пятый раз.
Четыре команды уже сформированы. Коллективы возглавили Дмитрий Кравченко, Иван Усенко, Алексей Бондиков и Сергей Стась. Итого на шоу выступят 36 хоккеистов.
Звездная игра будет идти в формате "три на три" по правилам, утвержденным Международной федерацией хоккея на льду - два периода по 12 минут чистого времени с перерывом всего в три минуты.
Начнется событие в 13:00. Чемпион получит специальный приз в 100 тыс. рублей. Зрителей ожидают выступления российской певицы Zivert и белорусского хард-техно-дуэта Police in Paris. Все игры можно увидеть в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5".