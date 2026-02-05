3.73 BYN
"Мешков Брест" в гостях обыграл минский СКА в чемпионате Беларуси по гандболу
В мужском чемпионате Беларуси по гандболу прошел матч принципиальных соперников: минского СКА против "Мешков Брест". Очередная игра лидеров запомнится надолго и не только развязкой на последних секундах встречи, но также эмоциями, которые били через край уже после завершения поединка.
В этом сезоне команды проводят уже четвертую очную встречу, пока впереди по числу побед движется столичный клуб: 2:1.
Первая половина матча осталась за столичным клубом, 15:14 в пользу СКА. С такими цифрами на табло команды ушли отдыхать.
Второй тайм точно запомнится надолго, в первую очередь, развязкой. "Мешков Брест" на последних секундах забирает победу. Думаете, на этом все? Нет. Страсти еще долго не утихали. В турнирной таблице команда Эдуарда Кокшарова на первом месте 34 балла. Армейцы на второй позиции - 29 очков.
Андрей Юринок, левый угловой ГК "Мешков Брест":
"Я думаю, что просто повезло, откровенно, потому что была ничья, в центре просто человек не забил, отскочил мяч в руки и повалил в пустые ворота. Сложилось много факторов, я считаю, что просто повезло, именно в конце. А по всему матчу шла равная игра, кто-то должен был победить. Нам немного больше повезло сегодня".
Три белорусских клуба - СКА, "Мешков" и "МАШЕКА" - продолжают свое выступление. Уже в начале марта завершится предварительный раунд турнира, а финал пройдет в Бресте 13 и 14 июня в спорткомплексе "Виктория", город в 4-й раз примет игры решающего раунда.