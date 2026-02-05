"Мешков Брест" в гостях обыграл минский СКА в чемпионате Беларуси по гандболу

В мужском чемпионате Беларуси по гандболу прошел матч принципиальных соперников: минского СКА против "Мешков Брест". Очередная игра лидеров запомнится надолго и не только развязкой на последних секундах встречи, но также эмоциями, которые били через край уже после завершения поединка.

В этом сезоне команды проводят уже четвертую очную встречу, пока впереди по числу побед движется столичный клуб: 2:1.

Первая половина матча осталась за столичным клубом, 15:14 в пользу СКА. С такими цифрами на табло команды ушли отдыхать.

Второй тайм точно запомнится надолго, в первую очередь, развязкой. "Мешков Брест" на последних секундах забирает победу. Думаете, на этом все? Нет. Страсти еще долго не утихали. В турнирной таблице команда Эдуарда Кокшарова на первом месте 34 балла. Армейцы на второй позиции - 29 очков.

Андрей Юринок, левый угловой ГК "Мешков Брест":

"Я думаю, что просто повезло, откровенно, потому что была ничья, в центре просто человек не забил, отскочил мяч в руки и повалил в пустые ворота. Сложилось много факторов, я считаю, что просто повезло, именно в конце. А по всему матчу шла равная игра, кто-то должен был победить. Нам немного больше повезло сегодня".