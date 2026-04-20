"Металлург" vs "Славутич" в четвертом матче финальной серии Кубка Президента

Битва за Кубок Президента по хоккею продолжается, развязка все ближе. В Жлобине местный "Металлург" и смоленский "Славутич" проводят четвертый матч финальной серии за главный трофей всего сезона (подробности в видео).

Дополнено в 21:50

Жлобинский "Металлург" отыграл отставание от смоленского "Славутича" в финале плей-офф белорусской хоккейной экстралиги 2026 года, сообщает БЕЛТА.

Четвертый матч между командами состоялся в Жлобине. Хозяева вышли вперед на 15-й минуте встречи, а в начале второго периода удвоили перевес. По шайбе за "Металлург" забросили командированные из минского "Динамо" Сергей Кузнецов и Егор Бориков, две результативные передачи отдал Александр Тимирев. Практически сразу же смоляне сократили отставание, но отыграться в оставшиеся полчаса игрового времени не смогли.

В заключительной трети хозяева усилиями Тимирева и Кузнецова увеличили отрыв до трех шайб, точный бросок гостей незадолго до сирены уже ни на что не влиял. В итоге 4:2 в пользу "Металлурга" и 2:2 в серии. На данный момент соперники выигрывают исключительно на своих площадках. Пятый матч финала пройдет в Смоленске 22 апреля, шестую игру в пятницу примет Жлобин.