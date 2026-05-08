Международная федерация легкой атлетики проигнорирует рекомендации МОК в отношении белорусов

Белорусские спортсмены восстановлены в своих правах. Международный олимпийский комитет накануне снял с Беларуси все ограничения. Спустя 4 года изоляции белорусские атлеты могут вернуться на арену под государственной символикой. Однако теперь дело за международными федерациями. От них зависит, насколько быстро будет принято данное решение и будет ли принято вообще.

"Благодарим президента Кирсти Ковентри в первую очередь за то, что это решение было принято в отношении белорусских спортсменов, а также за ее усилия по возвращению мирового спорта к базовым принципам нейтральности. Это решение очень важное, но это пока не значит, что все наши спортсмены будут выступать с флагом и гимном на всех международных соревнованиях. От того, как федерации будут реагировать, мы будем принимать план наших дальнейших действий".