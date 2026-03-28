Международный турнир по футболу среди мам собрал 10 команд

Международный турнир по футболу среди мам собрал в Бресте представительниц прекрасного пола Беларуси и России. Игроки 10 команд соревновались за звание главных футбольных леди. Формат турнира следующий: каждая дружина играет с каждой в дружеской атмосфере, конечно, при поддержке близких и родных.

"Потрясающая атмосфера, подготовка на высшем уровне, все очень круто организовано! Когда ты попадаешь на игру, забываешь все проблемы, все страхи, ты просто погружаешься в игру, растворяешься в ней, ты чувствуешь только команду, чувствуешь игру, и как будто весь остальной мир вообще просто пропадает", - поделилась впечатлениями игрок команды "Славяночка" Анастасия Бабичева.