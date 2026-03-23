Международный турнир по кикбоксингу в Стайках собрал более 500 участников
Участников из Беларуси и России собрал международный турнир по кикбоксингу в Стайках. Главная цель организаторов, среди которых многократный призер по таиландскому боксу Чингиз Аллазов - привлечь детей к активному образу жизни.
"Личным примером мы доказываем: и из Минска, и из маленькой деревни, из Грузии или Азербайджана - каждый из них в будущем сможет стать чемпионом, а может и лучше нас", - отметил Чингиз Аллазов.
Евгений Аникевич, детский тренер по кикбоксингу:
"Это один из ключевых стартов, к которому мы ведем подготовку. Здесь большое количество участников: каждая весовая категория насыщенная, непосредственно уровень оппозиции очень высокий. Именно поэтому мы большое внимание уделяем данному турниру".
Ожидается, что в 2026 году Беларусь примет еще более серьезный турнир, где конкуренцию хозяевам составят не только россияне, но и представители других стран. Событие планируется на конец года.