Международный турнир по кикбоксингу в Стайках собрал более 500 участников

Участников из Беларуси и России собрал международный турнир по кикбоксингу в Стайках. Главная цель организаторов, среди которых многократный призер по таиландскому боксу Чингиз Аллазов - привлечь детей к активному образу жизни.

"Личным примером мы доказываем: и из Минска, и из маленькой деревни, из Грузии или Азербайджана - каждый из них в будущем сможет стать чемпионом, а может и лучше нас", - отметил Чингиз Аллазов.

Евгений Аникевич, детский тренер по кикбоксингу:

"Это один из ключевых стартов, к которому мы ведем подготовку. Здесь большое количество участников: каждая весовая категория насыщенная, непосредственно уровень оппозиции очень высокий. Именно поэтому мы большое внимание уделяем данному турниру".

Евгений Аникевич, детский тренер по кикбоксингу