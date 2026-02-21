3.73 BYN
"Минская лыжня" объединила около полутысячи спортсменов-любителей со всего центрального региона
Нешуточные страсти кипели 21 февраля на лыжероллерной трассе "Борисов-Арены". Областной спортивный праздник "Минская лыжня - 2026" собрал большое количество участников со всех уголков центрального региона. 23 команды, около полутысячи спортсменов.
В программе эстафеты с огневыми рубежами, блины, ярмарка и море положительных эмоций.
Погода чудесная, настроение тоже, а это значит, что есть отличный повод, чтобы собраться всем вместе и встретить весну на областной "Минской лыжне". Съемочная группа "Первого информационного" весь день следила за лыжными стартами в Борисове. Праздник объединил около полутысячи спортсменов-любителей со всего центрального региона.
За первенство в лыжных гонках и эстафетах боролись представители всех районов Минской области. Им необходимо было преодолеть почти 2 км по новой лыжероллерной трассе у "Борисов-Арены".
Виктор Гринкевич, зампредседателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Минского райисполкома:
"Нас тренер настроил на результативную работу. Лыжня, погода отличная, солнечная. С удовольствием мы отстояли честь района, заняли достойное место. Уверен, что всех болельщиков порадовали".
У каждой команды своя группа поддержки задавала спортивный тонн и создавала победное настроение.
Также за лыжными гонками наблюдал и Антон Смольский. Именитый спортсмен оценил уровень подготовки любителей активного зимнего отдыха.
Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону - 2022:
"Я очень впечатлен количеством команд, которые здесь соревнуются. Большое количество людей приехало проверить свои силы, поддержать свой район и попробовать победить в этом первенстве. Здорово, что люди находят время для спорта, находят время для здорового образа жизни".
Кульминация спортивных баталий разрешена. Первое место у Логойского района, серебро забрали хозяева - Борисовский район, на третьей ступени пьедестала разместилась команда Минского района.
Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:
"Приехали делегации из всех уголков Минщины. Всего более 400 участников, которые будут состязаться в лыжных гонках и биатлоне в Борисове, где мы в прошлом году сдали и ввели в эксплуатацию лыжероллерную трассу протяженностью 1,9 км".
Праздничное настроение создавали творческие коллективы Минской области. Не обошлось и без традиционных блинов, ведь Масленица проходит по всей стране.