"Минская лыжня" объединила около полутысячи спортсменов-любителей со всего центрального региона

Нешуточные страсти кипели 21 февраля на лыжероллерной трассе "Борисов-Арены". Областной спортивный праздник "Минская лыжня - 2026" собрал большое количество участников со всех уголков центрального региона. 23 команды, около полутысячи спортсменов.

В программе эстафеты с огневыми рубежами, блины, ярмарка и море положительных эмоций.

Погода чудесная, настроение тоже, а это значит, что есть отличный повод, чтобы собраться всем вместе и встретить весну на областной "Минской лыжне". Съемочная группа "Первого информационного" весь день следила за лыжными стартами в Борисове. Праздник объединил около полутысячи спортсменов-любителей со всего центрального региона.

За первенство в лыжных гонках и эстафетах боролись представители всех районов Минской области. Им необходимо было преодолеть почти 2 км по новой лыжероллерной трассе у "Борисов-Арены".

Виктор Гринкевич, зампредседателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Минского райисполкома

"Нас тренер настроил на результативную работу. Лыжня, погода отличная, солнечная. С удовольствием мы отстояли честь района, заняли достойное место. Уверен, что всех болельщиков порадовали".

У каждой команды своя группа поддержки задавала спортивный тонн и создавала победное настроение.

Также за лыжными гонками наблюдал и Антон Смольский. Именитый спортсмен оценил уровень подготовки любителей активного зимнего отдыха.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону - 2022

"Я очень впечатлен количеством команд, которые здесь соревнуются. Большое количество людей приехало проверить свои силы, поддержать свой район и попробовать победить в этом первенстве. Здорово, что люди находят время для спорта, находят время для здорового образа жизни".

Кульминация спортивных баталий разрешена. Первое место у Логойского района, серебро забрали хозяева - Борисовский район, на третьей ступени пьедестала разместилась команда Минского района.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома

"Приехали делегации из всех уголков Минщины. Всего более 400 участников, которые будут состязаться в лыжных гонках и биатлоне в Борисове, где мы в прошлом году сдали и ввели в эксплуатацию лыжероллерную трассу протяженностью 1,9 км".