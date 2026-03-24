Минское "Динамо" начинает битву против московских одноклубников в рамках плей-офф Кубка Гагарина

На "Минск-Арене" столичное "Динамо" начинает битву против московских одноклубников в рамках плей-офф Кубка Гагарина. В шестой раз подряд и в десятый в истории "бело-синие" вышли в нокаут-раунд КХЛ.

Более полугода болельщиков увлекал регулярный чемпионат КХЛ, который вместил в себя 68 матчей для минского "Динамо". Это была жизнь сквозь призму хоккея, которая подарила нам разнообразные эмоции. Кажется, что все причастные не до конца осознают, какое чудо белорусы наблюдали. Пора сказать "бело-синим" слова благодарности за этот "гладкий" сезон.

Ведь "зубры" финишировали на втором месте в Западной конференции. Этот результат стал для белорусской команды лучшим за все 18 лет пребывания в лиге. Белорусская дружина установила рекорд по заброшенным шайбам. Также можно вспомнить личные достижения игроков: повторение бомбардирского рекорда КХЛ от Сэма Энаса, как ворвался в лигу Алекс Лимож, как блистает сейчас Виталий Пинчук. Эта тройка является самой лучшей в первенстве.

Все поединки в регулярном чемпионате прошли при аншлагах на "Минск-Арене" - это 34 игры кряду. 100-процентной посещаемостью в сезоне могут похвастаться всего три клуба (кроме "бело-синих", челябинский "Трактор" и нижегородское "Торпедо").

Виктория Юрченко

"Каждый раз мы восхищаемся нашими болельщиками, которые находят время для того, чтобы поддержать ребят на родной трибуне. Мне кажется, что в лиге абсолютно все уже знают про энергию "Минск-Арены". Вряд ли где-то найдется что-то похожее на вот это безумие настоящее, которое творится здесь", - отметила заместитель гендиректора ХК "Динамо-Минск" Виктория Юрченко.