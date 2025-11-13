Минское "Динамо" одержало крупнейшую победу в сезоне КХЛ

Минское "Динамо" феерично завершает самую продолжительную домашнюю серию в регулярном сезоне КХЛ! В восьми матчах "зубры" уступили лишь однажды, а накануне на "Минск-Арене" просто разбили аутсайдера Востока "Сибирь".

Победная ночь на "Минск-Арене" практически не умолкала по ходу прошедшей домашней серии "зубров". Только "Лада" каким-то чудом сумела забрать у белорусов два очка, но 14 баллов за этот отрезок - отличный результат.

Канадский голкипер Зак Фукале в этот вечер оформил четвертый шатаут в сезоне - совершил 20 сейвов и вполне мог оставить в раздевалке соломенную шляпу себе, но отдал ее сразу двум молодым игрокам - Даниилу Липскому и Егору Борикову.

Парни играли в одном звене - у Борикова в итоге дубль, а Липский отметился ассистом. Также дважды ворота "снеговиков" поразил Усов. По разу отличились Энас, Пинчук и Мороз. 7:0 - четвертый раз в истории "Динамо" добивается победы с разницей в семь шайб.