Минское "Динамо" переиграло ХК "Локомотив"
"И снова седая ночь" - так гремела вечером 12 февраля столичная "Минск-Арена", где болельщики "Динамо" праздновали победу их команды над лидером Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ - "Локомотивом" - со счетом 4:2.
"Зубры" вырвали важные очки у "Локомотива", а ведь гости дважды в этой встрече выходили вперед. Ударной для нашей команды стала вторая половина третьего периода, когда хозяева забросили трижды - Лимож, Диц и Энас принесли победу своему клубу. Автором первой же шайбы за "зубров" в этом поединке стал Вадим Мороз.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК "Динамо-Минск":
"Мы играли с чемпионом - командой, у которой нет слабых мест. И мы это видели. Начало матча получилось немного сумбурным: они же играли так, знаете, солидно - точку всю забрали. Здорово, что в конце, особенно в большинстве, выиграли, когда перевернули такую игру. В общем, третий период был неплохой".
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" сохраняет вторую строчку, отставание от "Локомотива" составляет 4 балла, но "зубры" провели на одну встречу меньше, одна игра в запасе. Уже в воскресенье, 15 февраля, "Динамо" на выезде сыграет против московского "Спартака".