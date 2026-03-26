3.67 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Минское "Динамо" разгромило московских одноклубников со счетом 4:1
Минское "Динамо" удвоило преимущество в серии против московских одноклубников в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает БЕЛТА.
Две стартовые игры серии до четырех побед прошли в "Минск-Арене". Второй домашний поединок начался для "зубров" наилучшим образом, уже на третьей минуте отличился Кирилл Воронин, а в середине отрезка точный бросок нанес лучший бомбардир сезона КХЛ Сэм Энас - 2:0.
В начале следующего периода москвичи сократили отставание, но огорчить хозяев еще раз в оставшиеся полчаса гости не смогли. Незадолго до сирены Сергей Кузнецов поразил пустые ворота, а спустя несколько секунд Егор Бориков установил окончательный счет - 4:1 в пользу минского "Динамо".
Первая встреча команд в белорусской столице завершилась победой хозяев с результатом 3:1. Далее команды переедут в Москву, где встретятся 28 и 30 марта. При необходимости матчи с пятого по седьмой состоятся 1 апреля (Минск), 3 апреля (Москва) и 5 апреля (Минск). В регулярном чемпионате "зубры" заняли второе место на Западе, соперник был в конференции седьмым.