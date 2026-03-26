Минское "Динамо" разгромило московских одноклубников со счетом 4:1

Минское "Динамо" удвоило преимущество в серии против московских одноклубников в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает БЕЛТА.

Две стартовые игры серии до четырех побед прошли в "Минск-Арене". Второй домашний поединок начался для "зубров" наилучшим образом, уже на третьей минуте отличился Кирилл Воронин, а в середине отрезка точный бросок нанес лучший бомбардир сезона КХЛ Сэм Энас - 2:0.

В начале следующего периода москвичи сократили отставание, но огорчить хозяев еще раз в оставшиеся полчаса гости не смогли. Незадолго до сирены Сергей Кузнецов поразил пустые ворота, а спустя несколько секунд Егор Бориков установил окончательный счет - 4:1 в пользу минского "Динамо".