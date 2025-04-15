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Минское "Динамо" в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина принимает "Трактор"
Все внимание хоккейных болельщиков нашей страны и не только сейчас забрала "Минск-Арена", где разгораются нешуточные страсти. Минское "Динамо" в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина принимает "Трактор".
После сокрушительной победы 8:0 в предыдущем матче болельщики жаждут продолжения голевой феерии от "зубров", но гости - команда непростая. "Трактор" - лидер Восточной конференции, который является фаворитом всего чемпионата.
Завершается второй период. Цифры на табло уже открыты. Счет на данный момент - 2:1. На старте матча "Трактор" забросил быструю шайбу. Отличился Логан Дэй. Потом с большинства восстановил паритет нападающий "бело-синих" Виталий Пинчук. На "Минск-Арене" зафиксирован уже 26-й по счету аншлаг.
Безусловно, все зрители понимают важность сегодняшнего четвертого поединка во втором раунде Кубка Гагарина. На данный момент (мы фиксируем), что "медведи" ведут в противостоянии до четырех викторий - 2:1. Потому предельно важно выигрывать сегодня на родном стадионе для того, чтобы как минимум гарантировать себе еще один праздник на "Минск-Арене". При условиях шести битв то противостояние будет курсировать между Беларусью и Россией. В воскресенье, 20 апреля, выступаем в Челябинске. А затем серия во вторник (22 апреля) вновь вернется в нашу столицу.