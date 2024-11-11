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Минское "Динамо" всухую обыграло ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Хоккеисты минского "Динамо" на родном льду обыграли ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает БЕЛТА.
Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одного из лидеров Запада - московский ЦСКА. Минчане проводили второй поединок за два дня, накануне на старте домашней серии хозяева проиграли нижегородскому "Торпедо" (2:4). Сегодня в стартовой трети "зубры" и "армейцы" обменялись парой опасных моментов, которые, однако, к голам не привели. Первую заброшенную шайбу зрители на "Минск-Арене" увидели на 24-й минуте встречи: счет открыл Крис Тирни, удачно сыгравший на добивании. Канадский форвард отметился голом впервые с 19 ноября.
Незадолго до второго перерыва наши хоккеисты дважды получили право на игру в большинстве, и одна из попыток была реализована. Очередной точный бросок в текущем сезоне нанес Вадим Мороз, в роли ассистента выступил Вадим Шипачев, продливший результативную серию до четырех матчей. В заключительной трети счет не изменился, в итоге 2:0 в пользу "Динамо". Голкипер минчан Василий Демченко отразил все 20 бросков соперника и записал в свой актив четвертый "сухарь" в текущем сезоне.
Эта победа стала для столичного клуба восьмой в десяти последних матчах. Наша команда набрала 53 очка и вновь поднялась на шестое место в таблице Западной конференции, у идущего пятым СКА на балл больше, у седьмой "Северстали" - на пункт меньше. От третьей позиции "зубров" отделяют два очка. Первая в новом году домашняя серия минчан завершится 10 января, в гости к "Динамо" приедет замыкающая восьмерку лучших на Востоке "Сибирь" из Новосибирска.
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