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В регулярном чемпионате КХЛ столичное "Динамо" готовится принять ЦСКА
"Зубры" или "армейцы": кто же станет сильнее в этот раз?! В регулярном чемпионате КХЛ столичное "Динамо" на родном льду готовится в этот вторник принимать ЦСКА.
Календарь сезона выстроен таким образом, что данная встреча для "бело-синих" станет второй за два дня. Но в физической форме наших ребят не приходится сомневаться. Так на стыке декабря и января парни Дмитрия Квартальнова набрали отличный ход.
За 9 матчей первенства "динамовцы" потерпели всего две неудачи, и то одну в овертайме. Безусловно, это нашло отражение в турнирной таблице Западной конференции. "Минчане" укрепились в зоне плей-офф сводного протокола. В активе 51 балл. Что касается оппонента, то "москвичи" - одни из фаворитов чемпионата. У "армейцев" на 6 пунктов больше.
И еще интересный факт, который остается на стороне "Динамо". В текущем сезоне КХЛ дружины пересекались. В середине октября, также на "Минск-Арене", "зубры" были сильнее в овертайме - 5:4. Будет ли новая очная битва столь же результативной? Ответ узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 17:10.
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