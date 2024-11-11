В регулярном чемпионате КХЛ столичное "Динамо" готовится принять ЦСКА

"Зубры" или "армейцы": кто же станет сильнее в этот раз?! В регулярном чемпионате КХЛ столичное "Динамо" на родном льду готовится в этот вторник принимать ЦСКА.



Календарь сезона выстроен таким образом, что данная встреча для "бело-синих" станет второй за два дня. Но в физической форме наших ребят не приходится сомневаться. Так на стыке декабря и января парни Дмитрия Квартальнова набрали отличный ход.



За 9 матчей первенства "динамовцы" потерпели всего две неудачи, и то одну в овертайме. Безусловно, это нашло отражение в турнирной таблице Западной конференции. "Минчане" укрепились в зоне плей-офф сводного протокола. В активе 51 балл. Что касается оппонента, то "москвичи" - одни из фаворитов чемпионата. У "армейцев" на 6 пунктов больше.