Минское хоккейное "Динамо" примет "Адмирал" 12 января в матче КХЛ

Минское хоккейное "Динамо" ненадолго возвратится на домашнюю арену и в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет 12 января против "Адмирала". Это отличный шанс прервать трехматчевую серию поражений, тем более поединок пройдет при родных трибунах.

"Зубры" занимают третью строчку Западной конференции, а их соперники - последняя команда на Востоке. В этом сезоне клубы уже играли. На выезде "Динамо" одержало убедительную победу.