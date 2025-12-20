Могилевская область - первый полуфиналист сезона 2025/2026 "Лиги храбрых"

Четвертый сезон проекта Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы "Лига храбрых" подходит к своей кульминации. Первым участником "золотых схваток", которые в феврале пройдут на одной из крупнейших арен белорусской столицы, стала команда Могилевской области. В непростом противостоянии повержена команда Калининградской области.

"Не просто выходит в финал, а выходит в четвертый раз подряд. Только это достойно уважения. Могилев - сильный регион. Он славится, конечно, больше женской борьбой, но, как мы видим, и классики, и вольники не отстают. Сегодня была великолепная встреча. Отдельно хотелось бы выделить поддержку трибун".