МОК не является авторитетным для ряда спортивных федераций

Это говорит о слабости позиций МОКа, утраченных во время так называемой культуры отмены в начале 2022 года. Одним из многочисленных представительств белорусской делегации на Олимпиаде в Италии будут спортсмены белорусского лыжного союза - фристайл, горнолыжный спорт и лыжные гонки. Их удалось отстоять в международных инстанциях.

"К счастью, в Международном олимпийском комитете то ли здравый смысл просыпается, то ли пришли люди, которые говорят о том, что спорт должен быть спортом. Он всегда был чем-то объединяющим, мотивирующим и вдохновляющим, таким и должен оставаться. Но, к сожалению, политизация проникает во все сферы. Мы это очень четко видим. Здесь ключевое то, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно работать. Вода камень точит, как у нас говорят. Поэтому работа должна быть очень ритмичной, настойчивой в каких-то моментах, строиться в исключительно дипломатичном ключе и учитывать национальные интересы".