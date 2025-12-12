МОК рекомендовал снять ограничения на участие Беларуси в юношеских турнирах

В мировом спорте наступила весна, ломающая лед искусственных барьеров, и первой прокладывает путь к справедливости Беларусь.

Рекомендации Международного олимпийского комитета накануне подкупили своей, где-то даже неожиданной, смелостью. Речь о возвращении государственной символики нашей страны, пока для юношей, а также о снятии ограничений на территории Беларуси проведения международных соревнований любого уровня.

Этот прорыв является закономерным итогом усилий, которые наша страна последовательно прилагала совместно с российскими коллегами. Безусловно, найдутся те, кто попытается помешать нашим атлетам, но их позиция с каждым днем теряет почву под ногами. Более того, она априори проигрышная.

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d97062a-caf0-417c-b68c-03dce05cd444/conversions/0c757ef0-c5c1-434e-9228-14f25ae01d01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d97062a-caf0-417c-b68c-03dce05cd444/conversions/0c757ef0-c5c1-434e-9228-14f25ae01d01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d97062a-caf0-417c-b68c-03dce05cd444/conversions/0c757ef0-c5c1-434e-9228-14f25ae01d01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d97062a-caf0-417c-b68c-03dce05cd444/conversions/0c757ef0-c5c1-434e-9228-14f25ae01d01-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза: "Провокаторы всегда были, есть и будут, но если мы будем фокусироваться на таких негативных моментах, мы будем забывать обо всем добром, настоящем, искреннем. Надо просто не поддаваться на это все, вот и все. Надо просто делать свое дело, как мы делали это всегда, абсолютно честно, порядочно, соблюдая все правила и нормы".