3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
МОК рекомендовал снять ограничения на участие Беларуси в юношеских турнирах
В мировом спорте наступила весна, ломающая лед искусственных барьеров, и первой прокладывает путь к справедливости Беларусь.
Рекомендации Международного олимпийского комитета накануне подкупили своей, где-то даже неожиданной, смелостью. Речь о возвращении государственной символики нашей страны, пока для юношей, а также о снятии ограничений на территории Беларуси проведения международных соревнований любого уровня.
Этот прорыв является закономерным итогом усилий, которые наша страна последовательно прилагала совместно с российскими коллегами. Безусловно, найдутся те, кто попытается помешать нашим атлетам, но их позиция с каждым днем теряет почву под ногами. Более того, она априори проигрышная.
Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза: "Провокаторы всегда были, есть и будут, но если мы будем фокусироваться на таких негативных моментах, мы будем забывать обо всем добром, настоящем, искреннем. Надо просто не поддаваться на это все, вот и все. Надо просто делать свое дело, как мы делали это всегда, абсолютно честно, порядочно, соблюдая все правила и нормы".
Добавим, что Белорусский лыжный союз на прошлой неделе выиграл дело в спортивном арбитражном суде о неправомерности недопуска наших атлетов к Олимпийскому отбору. А с атлетов-паралимпийцев сняты все ограничения на ближайшую зимнюю Паралимпиаду в Италии.