МОК снял все ограничения в отношении белорусских спортсменов
Белорусские атлеты восстановлены в своих правах! Международный олимпийский комитет снял все ограничения в отношении наших спортсменов.
Решением исполкома МОК они могут выступать на всех международных стартах с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Это касается в том числе команд, участвующих в соревнованиях, проводимых международными федерациями.
По словам международного ведомства, причиной отмены ограничений для белорусских спортсменов является стремление МОК сохранить по-настоящему глобальную спортивную платформу, которая дает надежду миру.
Кроме того, МОК отмечает, что квалификация к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Олимпийским играм начинается уже этим летом, и для белорусских атлетов важно принимать участие в отборе на равных со всеми условиях.