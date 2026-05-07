МОК снял все ограничения в отношении белорусских спортсменов

Белорусские атлеты восстановлены в своих правах! Международный олимпийский комитет снял все ограничения в отношении наших спортсменов.

Решением исполкома МОК они могут выступать на всех международных стартах с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Это касается в том числе команд, участвующих в соревнованиях, проводимых международными федерациями.

По словам международного ведомства, причиной отмены ограничений для белорусских спортсменов является стремление МОК сохранить по-настоящему глобальную спортивную платформу, которая дает надежду миру.