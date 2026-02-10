3.73 BYN
В Сочи прошли тренировки мужской и женской команды сборной Беларуси по биатлону
Уже 11 февраля всей страной будем переживать за белорусских биатлонистов на 5-м этапе Кубка Содружества в Сочи. Гонки примет лыжно-биатлонный комплекс "Лаура", где в 2014 году блистала Герой Беларуси Дарья Домрачева.
В Сочи потрясающая зимняя погода, солнце печет. Без солнечных очков находиться крайне сложно. Белорусские биатлонисты в отличном настроении.
Прошла мужская тренировка. Ребята настроены позитивно, по-боевому. 5-й этап Кубка Содружества по биатлону в "Лауре" крайне волнителен для команды. Тренер Олег Рыженков объяснил почему.
Олег Рыженков, главный тренер сборной Беларуси по биатлону:
"Ни один из спортсменов нынешнего состава не принимал участия в соревнованиях именно здесь. У всех будет зимний дебют. Эмоции только положительные, погода благоприятствует этим эмоциям".
"Мы заранее приехали сюда. Подготовили инвентарь, лыжи. Сложность в том, что с утра будет мороз. В первой половине дня ребята побегут по еще жесткой лыжне. После 4-го этапа у всех хорошее настроение, заряжены на борьбу. Самое важное - то, что все хотят этих соревнований, выйти на старт и побороться", - поделился Олег Рыженков.
Антон Смольский, лидер общего зачета Кубка Содружества по биатлону:
"Я думаю, не только у меня будет первый старт здесь, а у всей белорусской команды, потому что это первый старт за 4 года зимой в горах. Это для нас новое место, потому что здесь мы не соревновались, не проводили тренировочные сборы, поэтому есть много тактических моментов, которые нужно учитывать. На каждой тренировке мы отмечаем что-то новое для себя.
Антон Смольский также поделился, что по традиции приехал в полном составе вместе со всей семьей.
"Приглашаю всех на биатлон. Смотрите, переживайте, болейте. Мы будем стараться показать крутой результат, такой же, как в Раубичах", - отметил белорусский биатлонист.
Спустя час после мужской тренировки опробовать трассу стадиона "Лаура" вышли белорусские девушки. Сразу 9 белорусок примут участие в 5-м этапе Кубка Содружества в Сочи.
На телеканале "Беларусь 5" в полном объеме в прямом эфире будут показаны все гонки 5-го этапа Кубка Содружества по биатлону.