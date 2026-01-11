Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На Евро-Азиатском Кубке Дружбы по хоккею - время решающих матчей

Вот уже четыре года кряду наши хоккейные клубы не имеют возможности выступать на международной арене, например, в Лиге чемпионов или Континентальном кубке. Дать возможность командам из разных чемпионатов - Экстралиги, ВХЛ и казахстанского Pro Hokei Ligasy - пересечься на одном льду.

Именно для этого, усилиями профильных ведомств Беларуси и России по виду спорта был организован Евро-Азиатский Кубок Дружбы. "Финал четырех" сейчас в самом разгаре в Минске на "Чижовка-Арене". В битве за бронзу сразятся столичная "Юность" и воскресенский "Химик". А титул оспорят "Витебск" и "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода. В эксклюзивном интервью "Первому информационному" генеральный секретарь Федерации хоккея страны Андрей Башко порассуждал, за счет чего наши дружины могут победить гостей.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси: "Знаете, я посмотрел игру российских команд между собой, видно, что ребята очень хорошо технически подкованы, играют в быстрый вертикальный хоккей, играют в пас. Я думаю, что залог успеха наших команд - скорость и, наверное, характер и борьба. Вот за счет этого наши команды могут выиграть".

В полном объеме и прямом эфире Кубок Дружбы показывает телеканал "Беларусь 5". Решающий матч начнется в 18:00. А до "бронзовой" встречи осталось минут 10. Стартовое вбрасывание в 13:30. Билеты на турнир в продаже.

