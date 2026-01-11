3.68 BYN
На Евро-Азиатском Кубке Дружбы по хоккею - время решающих матчей
Вот уже четыре года кряду наши хоккейные клубы не имеют возможности выступать на международной арене, например, в Лиге чемпионов или Континентальном кубке. Дать возможность командам из разных чемпионатов - Экстралиги, ВХЛ и казахстанского Pro Hokei Ligasy - пересечься на одном льду.
Именно для этого, усилиями профильных ведомств Беларуси и России по виду спорта был организован Евро-Азиатский Кубок Дружбы. "Финал четырех" сейчас в самом разгаре в Минске на "Чижовка-Арене". В битве за бронзу сразятся столичная "Юность" и воскресенский "Химик". А титул оспорят "Витебск" и "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода. В эксклюзивном интервью "Первому информационному" генеральный секретарь Федерации хоккея страны Андрей Башко порассуждал, за счет чего наши дружины могут победить гостей.
Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси: "Знаете, я посмотрел игру российских команд между собой, видно, что ребята очень хорошо технически подкованы, играют в быстрый вертикальный хоккей, играют в пас. Я думаю, что залог успеха наших команд - скорость и, наверное, характер и борьба. Вот за счет этого наши команды могут выиграть".
В полном объеме и прямом эфире Кубок Дружбы показывает телеканал "Беларусь 5". Решающий матч начнется в 18:00. А до "бронзовой" встречи осталось минут 10. Стартовое вбрасывание в 13:30. Билеты на турнир в продаже.