На Евро-Азиатском Кубке Дружбы по хоккею - время решающих матчей

Вот уже четыре года кряду наши хоккейные клубы не имеют возможности выступать на международной арене, например, в Лиге чемпионов или Континентальном кубке. Дать возможность командам из разных чемпионатов - Экстралиги, ВХЛ и казахстанского Pro Hokei Ligasy - пересечься на одном льду.



Именно для этого, усилиями профильных ведомств Беларуси и России по виду спорта был организован Евро-Азиатский Кубок Дружбы. "Финал четырех" сейчас в самом разгаре в Минске на "Чижовка-Арене". В битве за бронзу сразятся столичная "Юность" и воскресенский "Химик". А титул оспорят "Витебск" и "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода. В эксклюзивном интервью "Первому информационному" генеральный секретарь Федерации хоккея страны Андрей Башко порассуждал, за счет чего наши дружины могут победить гостей.