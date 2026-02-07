На Матче звезд КХЛ - 2026 выступят представители минского "Динамо"

Любителям хоккея приготовиться. Самое яркое и незабываемое ледовое событие года стартует в Екатеринбурге. Матч звезд КХЛ готов удивлять болельщиков.



Напомним, в программу хоккейного праздника традиционно включены мастер-шоу и сам поединок. На лед выйдут те игроки, которых определила сама Лига и журналисты. А также фавориты зрительского голосования.



В этом году от минского "Динамо" на Матче звезд выступят сразу 6 представителей. Лучший бомбардир "зубров" Сэм Энас примет участие в конкурсе капитанов, а голкипер Зак Фукале посоревнуется с вратарями. Помимо этих ребят, на звездный уикенд отправились Виталий Пинчук, Вадим Шипачев и Вадим Мороз. А рулевой "бело-синих" Дмитрий Квартальнов возглавил одну из команд - участниц праздника.



Большое событие начнется 7 февраля в 12:30. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".