Награды лучшим: 24 декабря НОК Беларуси назовет имена победителей ежегодной премии

Игра минского "Динамо" и разгромные 7:1 в поединке против Динамо из Москвы, лишь подчеркнула справедливость номинации "зубров" как "команды года".

24 декабря наш представитель в Континентальной хоккейной лиге в рамках теплого и яркого вечера посражается с серьезными оппонентами - белорусскими "пляжниками", а они вице-чемпионы мира. Третий кандидат - национальная команда по прыжкам на батуте, которая на любом топ-форуме всегда в числе фаворитов.

Сложный выбор надо будет сделать и в такой номинации, как "Спортсмен года". Трио белорусских мужчин-богатырей, среди которых сплошь чемпионы и призеры Олимпиад разных лет: батутист Иван Литвинович, Евгений Золотой в академической гребле и победитель биатлонного Кубка Содружества Антон Смольский.

Непросто будет назвать одного победителя в прекрасном трио девушек. Алина Горносько находится в расцвете спортивной карьеры грации, Василина Хондошко продолжает в одиночку держать мировой уровень белорусского синхронного плавания, а теннисистку Арину Соболенко, кажется, знает весь спортивный мир, она первая ракетка мира.

Николас Альварадо, Виталий Белый, а также Ольга Власова - в номинации "Лучший тренер".

На "Прорыв года" претендуют хоккеисты минского "Динамо", бронзовая награда на чемпионате мира по плаванию Алины Змушко и третье место Татьяны Климович и Елены Фурман на чемпионате мира по академической гребле.