Национальные сборные Беларуси по волейболу допущены к международным турнирам

Белорусские волейболисты допущены к соревнованиям под эгидой Международной федерации вида спорта.

Речь идет именно о национальных командах. Молодежь уже допущена с 1 марта. Это решение касается и сборных по пляжному волейболу всех возрастов.

Теперь остается дождаться вердикта Европейской федерации волейбола, чтобы иметь возможность выступать и на континентальных турнирах.

