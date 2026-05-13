3.79 BYN
2.79 BYN
3.28 BYN
Национальные сборные Беларуси по волейболу допущены к международным турнирам
Автор:Редакция news.by
Белорусские волейболисты допущены к соревнованиям под эгидой Международной федерации вида спорта.
Речь идет именно о национальных командах. Молодежь уже допущена с 1 марта. Это решение касается и сборных по пляжному волейболу всех возрастов.
Теперь остается дождаться вердикта Европейской федерации волейбола, чтобы иметь возможность выступать и на континентальных турнирах.