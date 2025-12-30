Необычный хоккейный матч декабря прошел на открытом катке у Дворца спорта

Лучшая хоккейная школа страны "Динамо-Джуниверс" провела "Зимнюю классику" на открытом катке у столичного "Дворца спорта".

Ребята соревновались не друг против друга. Их соперниками стали те, кто весь год обучал парней профессиональному мастерству - тренеры и руководители. На лед вышли в том числе сенатор Дмитрий Басков и гендиректор минского "Динамо" Артем Каркоцкий. Такая встреча должна еще больше сплотить всю "динамовскую" семью.

Конечно, сначала дети, а в команде ребятам от 11 до 15 лет, чувствовали себя немного скованно. Но со второй половины матча все раскрепостились и смело шли в атаку. Игра состояла из трех периодов по 20 минут грязного времени.