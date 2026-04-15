НОК Беларуси принимает V Национальный форум атлетов

Штаб-квартира Национального олимпийского комитета Беларуси 15 апреля принимает V Национальный форум атлетов.

В мероприятии участвуют именитые спикеры - от Героя Беларуси Дарьи Домрачевой и призера олимпийских игр из России Анастасии Фесиковой до главного тренера сборной страны по футболу Виктора Гончаренко.

Также в рамках масштабного форума глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко презентовал новый проект "35 героев будущего", цель которого - поддержать юных спортсменов. 35 лауреатов за выдающиеся достижения получили финансовую поддержку в размере 35 тыс. белорусских рублей.