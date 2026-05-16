НОК Беларуси присоединился к международной акции "Ночь музеев"

НОК Беларуси уже традиционно стал участником международной акции "Ночь музеев". Более 300 жителей и гостей Минска поздним вечером 15 мая смогли посетить одну из самых обширных спортивных экспозиций страны в рамках проекта "Ночь в олимпийском музее".

Кубки и трофеи, профессиональная экипировка и олимпийские медали - все это собрал музей Национального олимпийского комитета для того, чтобы каждый смог прикоснуться к спортивной истории и наследию Беларуси. Помимо этого, посетители смогли лично пообщаться с титулованными белорусскими атлетами.

Для посетителей действовала интерактивная зона, где каждый смог испытать силы в некоторых спортивных дисциплинах.