Новый турнир по гандболу "Зимний кубок" объединил людей разных профессий и возрастов

Белорусская федерация гандбола в преддверии рождественских и новогодних праздников демонстрирует отличный пример того, как игра может объединять людей разных профессий и возрастов.

"Зимний кубок" - абсолютно новый турнир. На одной площадке - профессионалы, руководители, журналисты, в том числе и спортивные обозреватели "Первого информационного".

В красивой спортивной форме на новогоднем гандбольном турнире под названием "Зимний кубок". "Зимний кубок" - это своего рода гандбольный эксперимент, в заявке четыре команды, в составах которых профессиональные игроки прошлого и настоящего, руководители федерации и журналисты.

Станислав Липский, специальный корреспондент телеканала "Первый информационный": "Честно говоря, не играл на таком уровне в гандбол и понял, что это слишком сложно координационный вид спорта. Я вышел, и суставы настолько не привыкли так двигаться, что потянул ногу. Думаю, нужно замениться от греха подальше, потому что еще в эфир выходить".

"Зимний кубок" в этом году проходит впервые, поэтому для организаторов главное - отзывы участников.

Артем Королек, линейный сборной Беларуси по гандболу: "Я ехал по приглашению на этот турнир. Думал, что это больше такая развлекательная встреча с бывшими товарищами по команде и друзьями. Но после первой и уже второй игры оказалось, что ребята и девушки настроены на победу. Градус очень сильно зашкаливает, поэтому приятно играть в более серьезном настрое".

Напомним, что это новогодний старт. Да, спортивная составляющая здесь присутствует, но "Зимний кубок" - турнир, от которого в плюсе весь наш гандбол. Поэтому здесь нет проигравших - все победители.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола: "Я хочу пожелать не только белорусскому гандболу, но и всем игровым видам спорта, всем спортсменам удачного следующего года, чтобы во всех соревнованиях, в которых вы участвовали, вы выступили достойно, защищая честь нашей страны".

Ульяна Петрачкова, экс-игрок женской сборной Беларуси по гандболу: "Поздравляю всех болельщиков и любителей гандбола с наступающим Новым годом! Желаю больше удачи, больше веры в лучшее и чтобы все планы сбывались".