Олимпиада-2026: 7 февраля в борьбу за медали вступят белорусские спортсменки Зуева и Королева
7 февраля белорусские спортсменки вступят в борьбу за награды зимних Олимпийских игр в Италии. На конькобежном овале будет соревноваться Марина Зуева на дистанции 3 тыс. метров, а в лыжном скиатлоне будем следить за Анной Королевой.
Как отметил руководитель белорусской команды на зимних Играх Василий Юрчик, для наших атлетов созданы все условия, решены абсолютно все организационные вопросы, которые позволяют сконцентрироваться исключительно на спорте и результате.
Василий Юрчик, руководитель белорусской команды на зимних Олимпийских играх - 2026:
"Наши ребята уже прибывают в олимпийскую деревню, начинаются тренировки. Спортсменки полностью готовы к тому, чтобы выступить на соревнованиях Олимпийских игр. Тренеры и спортсмены довольны, уже идут тренировки. Ребята живут отдельно в коттедже, который находится рядом с олимпийской деревней".
Беларусь на зимней Олимпиаде в Италии представляют семь спортсменок - в конькобежном спорте, фигурном катании, лыжных гонках, горнолыжном спорте и фристайле.