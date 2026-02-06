Олимпиада-2026: 7 февраля в борьбу за медали вступят белорусские спортсменки Зуева и Королева

7 февраля белорусские спортсменки вступят в борьбу за награды зимних Олимпийских игр в Италии. На конькобежном овале будет соревноваться Марина Зуева на дистанции 3 тыс. метров, а в лыжном скиатлоне будем следить за Анной Королевой.



Как отметил руководитель белорусской команды на зимних Играх Василий Юрчик, для наших атлетов созданы все условия, решены абсолютно все организационные вопросы, которые позволяют сконцентрироваться исключительно на спорте и результате.