Деструктивная работа коррумпированной мировой спортивной верхушки подходит к своему безрадостному финалу. Прикрываясь борьбой за некие идеалы, там 3,5 года просто шла дележка призовых денег и определенного влияния.

Но накануне после сенсационного заявления МОК о возвращении нашего флага и гимна (пусть пока на юношеских стартах, а также о снятии бана на проведение соревнований на территории Беларуси) эта бездарная эпоха подошла к концу.

Сюжеты о таких событиях не хочется начинать с отпетых мировых спортивных мошенников, коим является человек-русофоб Себастьян Коу, предводитель одного из самых допинговых видов спорта - мировой легкой атлетики. Но этих мерзавцев мы должны знать в лицо. Поскольку его соратник и внук эсэсовца Томас Бах, некогда глава МОК, заметно наследили на волне бездарного спортивного отстранения в 2022-м. И вот сейчас приходится расхлебывать другим. Хотя британец-нацист Коу будет отбиваться до конца.

Наводит порядок сейчас олимпийская чемпионка Кирсти Ковнетри, которая с лета текущего года возглавляет Международный олимпийский комитет. И уже сейчас мы знаем, что 2 декабря будто стал поворотным днем!

"Я надеюсь, что, может быть, наш кейс судебный дал толчок для всех других", - предположил председатель Белорусского лыжного союза Александр Гребнев.

Когда официально объявлено о победе Белорусского лыжного союза в Спортивном арбитражном суде о неправомерности недопуска к олимпийскому отбору. И после этого будто все барьеры стали стремительно разрушаться.

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a98cd101-8e2a-4059-a371-843f015f1ace/conversions/42c6b20c-0fa3-4282-86ec-45a25046e130-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a98cd101-8e2a-4059-a371-843f015f1ace/conversions/42c6b20c-0fa3-4282-86ec-45a25046e130-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a98cd101-8e2a-4059-a371-843f015f1ace/conversions/42c6b20c-0fa3-4282-86ec-45a25046e130-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a98cd101-8e2a-4059-a371-843f015f1ace/conversions/42c6b20c-0fa3-4282-86ec-45a25046e130-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"Это такой решительный хороший шаг. Наша страна всегда отличалась исключительно честностью и порядочностью во всех отношениях. Поэтому провокации, я думаю, это не про нас".

МОК подтвердил, что совершенно репрессивные рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок. Это первый и самый важный шаг за последние 3,5 года. И мы можем официально заявлять любой топ турнир в Беларуси. А с атлетов-паралимпийцев сняты все ограничения на ближайшую зимнюю Паралимпиаду в Италии.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ee7d29a-8d91-492c-9840-1042dfa65040/conversions/997302e6-b9fb-4c31-aa92-5fe74a347cce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ee7d29a-8d91-492c-9840-1042dfa65040/conversions/997302e6-b9fb-4c31-aa92-5fe74a347cce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ee7d29a-8d91-492c-9840-1042dfa65040/conversions/997302e6-b9fb-4c31-aa92-5fe74a347cce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ee7d29a-8d91-492c-9840-1042dfa65040/conversions/997302e6-b9fb-4c31-aa92-5fe74a347cce-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Нам нужно жить в мире. Сегодня глава нашего государства с распростертыми объятиями недавно продлил указ о безвизовом режиме более 80 странам. Но не это ли шаг к урегулированию всех процессов, которые сегодня происходят. Приезжайте. Давайте дружить. Давайте будем жить мирно".