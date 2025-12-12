3.72 BYN
Олимпийская оттепель - Беларусь добилась справедливого спортивного мира
Деструктивная работа коррумпированной мировой спортивной верхушки подходит к своему безрадостному финалу. Прикрываясь борьбой за некие идеалы, там 3,5 года просто шла дележка призовых денег и определенного влияния.
Но накануне после сенсационного заявления МОК о возвращении нашего флага и гимна (пусть пока на юношеских стартах, а также о снятии бана на проведение соревнований на территории Беларуси) эта бездарная эпоха подошла к концу.
Сюжеты о таких событиях не хочется начинать с отпетых мировых спортивных мошенников, коим является человек-русофоб Себастьян Коу, предводитель одного из самых допинговых видов спорта - мировой легкой атлетики. Но этих мерзавцев мы должны знать в лицо. Поскольку его соратник и внук эсэсовца Томас Бах, некогда глава МОК, заметно наследили на волне бездарного спортивного отстранения в 2022-м. И вот сейчас приходится расхлебывать другим. Хотя британец-нацист Коу будет отбиваться до конца.
Наводит порядок сейчас олимпийская чемпионка Кирсти Ковнетри, которая с лета текущего года возглавляет Международный олимпийский комитет. И уже сейчас мы знаем, что 2 декабря будто стал поворотным днем!
"Я надеюсь, что, может быть, наш кейс судебный дал толчок для всех других", - предположил председатель Белорусского лыжного союза Александр Гребнев.
Когда официально объявлено о победе Белорусского лыжного союза в Спортивном арбитражном суде о неправомерности недопуска к олимпийскому отбору. И после этого будто все барьеры стали стремительно разрушаться.
Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:
"Это такой решительный хороший шаг. Наша страна всегда отличалась исключительно честностью и порядочностью во всех отношениях. Поэтому провокации, я думаю, это не про нас".
МОК подтвердил, что совершенно репрессивные рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок. Это первый и самый важный шаг за последние 3,5 года. И мы можем официально заявлять любой топ турнир в Беларуси. А с атлетов-паралимпийцев сняты все ограничения на ближайшую зимнюю Паралимпиаду в Италии.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
"Нам нужно жить в мире. Сегодня глава нашего государства с распростертыми объятиями недавно продлил указ о безвизовом режиме более 80 странам. Но не это ли шаг к урегулированию всех процессов, которые сегодня происходят. Приезжайте. Давайте дружить. Давайте будем жить мирно".
В политическом плане в близком к нам регионе грядет наверняка урегулирование. По крайней мере всем в это хочется верить. И многие, кто ратовал за нашу изоляцию, сейчас чуть ли не с распростертыми объятиями будут нам кланяться в ноги и делать вид, что будто ничего и не было. Только в эту пятницу, 12 декабря, состоялся парад возвращения нас в мировое движение. Но что после такой грязной работы ряда мировых федераций или функционеров делать нам? Ответ простой: гнуть и дальше свою честную, справедливую линию. Ведь сейчас все увидели, что правда была и есть за нами. Глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко подчеркнул, что решение Исполкома МОК взвешенное и беспристрастное, в основу которого легли фундаментальные принципы олимпизма. Но то ли еще будет.