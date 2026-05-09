От лабиринта до бронетранспортеров: участников "Забега отважных" в Минске ждали разные препятствия

Белорусская федерация легкой атлетики предложила отметить День Победы, можно сказать, прямо на бегу.

9 мая в Минске в десятый раз прошел "Забег отважных". Для многих такой формат стал традиционным и неотъемлемой частью празднования Дня Победы. На протяжении всей дистанции, а это свыше 2 тыс. метров, участников поджидали различные препятствия - от лабиринта до преодоления череды бронетранспортеров.

Называть себя отважными теперь могут смело и участники команды Белтелерадиокомпании. Наши коллеги также успешно преодолели все препятствия.

Уже на финише с чувством выполненного долга каждый отважный забрал свою честно заработанную медаль.