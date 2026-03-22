От Лиллехаммера-1994 до Парижа-2024: кто создает белорусскую олимпийскую историю

Все начинается с первого шага ребенка в спортивном зале. Залог успеха - дисциплина, преодоление себя и стремление стать лучше.

Толкатель ядра в неделю поднимает 60 т. Биатлонист за месяц расходует 1 тыс. патронов. Спринтер за год пробегает 500 км. Гребец в лодке за жизнь пройдет минимум экватор. Гимнастке понадобится 10 тыс. повторений, чтобы отточить один элемент.

Высшие награды выполнены не из золота, а сделаны из пота, решимости и труднодоступного сплава под названием мужество, и атлеты готовы бесконечно трудиться на тренировках ради покорения олимпийского пьедестала.

Зимой 1994 года в Норвегии 33 белоруса выступили на Олимпийских играх в семи видах спорта. Именно Лиллехаммер определял стартовое положение Беларуси в мировой системе координат. Итогами стали два серебра от конькобежца Игоря Железовского и биатлонистки Светланы Парамыгиной, а уже летом в Атланте 1996-го олимпийская летопись Синеокой выводилась золотыми буквами.

Тогда в США белорусская команда впервые отправилась столь внушительным составом - 156 человек. Главные ставки делались на борьбу, спортивную гимнастику и легкую атлетику. Белорусы не подвели и завоевали 15 медалей, однако единственное золото взяла девушка, от которой едва ли ожидали подобного прорыва. Перед поездкой в Атланту Екатерина Карстен скромно рассчитывала лишь на попадание в финал одиночек в академической гребле.

Набранную в Атланте скорость Екатерина не сбрасывала еще очень долго. Прошла семь олимпийских циклов и положила пять наград в копилку. Сейчас именитая спортсменка передает свой опыт новому поколению атлетов. А ведь белорусы всегда были сильны в академической гребле. Все помнят достижения девчат в больших экипажах и отмечают, как недавно раскрылось и мужское крыло.

В Синеокой постепенно брался курс на омоложение команд и поиск талантов. Летние Олимпийские игры 2000-го до сих пор остаются одними из самых успешных в истории. В Сиднее из 17 медалей три были золотыми. В Австралии, кроме Екатерины Карстен, ярче всех блистали метательница диска Эллина Зверева и толкательница ядра Янина Корольчик.

Много успехов было и в легкой атлетике. Тут невольно вспоминаются Иван Тихон, Максим Недосеков, но была особенная медаль - у Юлии Нестеренко. Ее она завоевала в Афинах 2004 году. Кадры победного финиша "Белой молнии" в Греции облетели весь мир. Длился тот забег 10 секунд и 93 сотых.

Статистически белорусские атлеты хороши именно в индивидуальных дисциплинах, но когда случается успех команды, - это чудо. Его мы постигли в Солт-Лейк-Сити (США) в феврале 2002 года. Тогда сборная Беларуси по хоккею одержала самую знаменитую победу в своей истории.

В четвертьфинале Олимпиады дружина Беларуси обыграла суперзвездную команду Швеции со счетом 4:3. Решающую шайбу в ворота Томми Сало из средней зоны забросил Владимир Копать. Тогда парни остановились в шаге от пьедестала почета. Но именно тогда, пожалуй, они навсегда привили любовь всей нации к виду спорта.

На летние Игры в Пекин страна отправила одну из самых многочисленных команд в истории - 177 олимпийцев. В 2008-м Китай удивил общественность размахом и масштабом выполненной подготовительной работы. А болельщики Беларуси были поражены и восхищены силой спортсменов-земляков. Домой из Поднебесной вернулись шесть олимпийских чемпионов. Не было равных богатырям в гонках на каноэ-двойке и байдарке-четверке. Взятый темп эскадра Синекой не сбавляла: Афины, Пекин, Лондон, Рио-де-Жанейро, Токио - пять олимпийских циклов кряду. Гребцы на байдарках и каноэ стояли на пьедестале.

А для представителей зимних видов спорта победным ориентиром можно смело назвать игры в Сочи. В 2014-м в России случились шесть медалей, пять из них были высшего достоинства. На стадионе "Лаура" торжествовала Дарья Домрачева. Она стала лучшей в пасьюте, индивидуальной гонке и масс-старте. В день завоевания третьей золотой медали биатлонистке была присвоена высшая государственная награда - Герой Беларуси.

Дарья Домрачева осуществила свои детские грезы дважды - случились две победы на планетарном форуме. А еще она стала единственной в истории мирового женского биатлона четырехкратной олимпийской чемпионкой - в 2018 году в Пхёнчхане спортсменка добавила к личным наградам золото в командной эстафете.

В Пекине в 2022 году идеальная работа на огневых рубежах стала главным козырем биатлониста Антона Смольского в индивидуальной гонке на 20 км. Биатлонисты никогда не подводили. Именно этот зимний вид спорта остается самым медальным и по сей день.

В 2024-м весь путь гребца Евгения Золотого к пьедесталу олимпийского Парижа был соткан из барьеров. До Франции парень добрался без личной лодки - ее не пропустила таможня, поэтому спортсмен состязался на арендном инвентаре. Из-за поломки автобуса атлет опаздывал на финал Игр, и организаторы были вынуждены переносить решающий старт.

За 35 лет после создания Национального олимпийского комитета белорусские спортсмены выступили на 17 Олимпийских играх - 9 зимних и 8 летних. Атлеты завоевали 109 медалей: 22 золотые, 39 серебряных и 48 бронзовых. И это только красивый старт. Безусловно, все хорошее ждет впереди.

22 марта 2026 года исполняется 35 лет Национальному олимпийскому комитету Беларуси. Как белорусский спорт прочно закрепился на высших позициях в мировой системе координат олимпийского движения. Как развивается спорт в Беларуси, смотрите в фильме "Под символом пяти колец".