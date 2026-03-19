От Риги до Любляны: почему закон Латвии не помешал сборной Беларуси по мини-футболу заявить о себе

Две недели, которые минувшей зимой прожила в словенской Любляне национальная сборная Беларуси по мини-футболу, стали для нашего спорта заметной главой. В нынешних тисках геополитики побывать в качестве полноправного участника континентального форума, да еще и для игровых видов спорта, - это что-то из разряда фантастики.

Специальный репортаж | Под белорусским флагом в сердце Европы: путь сборной Беларуси по мини-футболу Сборная Беларуси по мини-футболу достойно выступила на финальной стадии Чемпионата Европы в Любляне! Наши футболисты успешно преодолели квалификацию и вошли в топ-16 сильнейших команд континента. Несмотря на сложную группу с Испанией, Бельгией и Словенией, команда показала характер и одержала победу над хозяевами турнира. Впереди - отбор к чемпионату мира. Работа продолжается. 19.03.2026 16:10

Здесь никакой олимпийской современной дискриминации не ощущалось. И наш родной белорусский флаг был среди всех 16 лучших команд континента. Хотя путь в европейскую элиту был тернист.

После того, как национальная сборная Беларуси по мини-футболу уверенно шагнула через квалификацию в финал Евро, выяснилось, что наша группа будет базироваться в Латвии. Но в этой стране есть идиотский закон, который запрещает своим игровым командам встречаться с белорусами и россиянами.

Игра на состязании по мини-футболу

УЕФА - главная футбольная организация Европы - сжалился над обычными латышами и не забрал все матчи турнира. Но плей-офф и финал, а также нашу группу, перенес в Словению. Белорусов тем временем встречали дома как больших героев спорта.

Сергей Хоменко, председатель Белорусской ассоциации мини-футбола:

"Это нарушение всех спортивных принципов. Простой человек в Прибалтике, особенно который побывал в нашей стране, отзывается о нашей стране, как о жемчужине, как о действительно социально-правовом государстве, в котором есть возможность для развития личности, где существует истинное право и где каждый человек может добиться весомого результата. Без разницы, это спорт, наука, технологии".

Козни со стороны прибалтов нас только сдержанно подстегивали, и сборная Беларуси стала уверенно готовиться к историческому для себя топ-форуму. Спортивных баз в стране с достатком.

Любляна встретила белорусов как очень почетных гостей. Футбол и его разновидности - пляжный футбол и мини-футбол - это островок адекватности в турбулентном мире спорта.

Александр Черник

Хороший коллектив всегда был сильной стороной нашей команды. Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу и МФК "Минск"

Надо понимать, что национальная сборная - это элитный клуб в том виде спорта, который эта команда и представляет. Быть тренером в подобном амбициозном и мастеровитом коллективе тоже очень непросто.

Мини-футбол в Беларуси - это отдельная культура как игры, так и боления, ведь потенциал вида спорта неисчерпаем. В плане любительской игры в нашей стране это самый популярный вид спорта без преувеличения. Играть всем позволяет и буйно развивающаяся инфраструктура. А игроки сборной не только успевают показывать очень высокий результат на международном уровне, но и трудиться в других сферах.

Лидеры команды Игорь Щербич и вратарь Алексей Лукша работают в IT-индустрии.

"Давно занимаюсь этим делом, нравится, при этом помогает переключаться с профессионального спорта. В этом ритме живу и не представляю себя в другом ритме", - поделился Игорь Щербич.

Игорь Щербич

За командой в дни состязаний следили особенно внимательно. Приятно и то, что для истинных болельщиков спорта никакие барьеры не страшны. Наш фанатский сектор, был заметен своим семейным уютом, добирался из Беларуси, устроив себе целое путешествие, где главная цель - это игры сборной родной страны.

Один из болельщиков рассказал о своем пути: "Слежу в основном за минскими командами. Добирались сюда с товарищем три дня. Сначала доехали до Варшавы, переночевали там, затем доехали до Братиславы, переночевали. И вот уже из Братиславы приехали сюда".

Победный темп для нашей сборной случился аккурат к заключительному туру, когда белорусы обыграли Словению, а ее поддерживали почти все трибуны арены "Стожице". Кроме испанцев, а они в итоге взяли титул, до последних минут на выход в плей-офф из группы претендовали белорусы, словенцы и бельгийцы. Повезло больше последним.

Сборная Беларуси выступила на топ-турнире и вернулась домой. И тут возникает вопрос, а что же дальше? Такие соревнования могут стать основой для того, чтобы вид спорта набирал внушительные обороты в своем развитии как в спортивной части, так и в медиа. Ведь условия в спорте в нашей стране созданы на сегодня самые лучшие, что были за всю историю. И этот процесс, кажется, не остановится никогда.

Время в Словении было возможностью посмотреть на нас и наш спор со стороны. И в который раз можно было убедиться в том, что дух белорусских спортсменов очень высок, как стремление к победе и осознание, что за ними вся страна.