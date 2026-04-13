От социального проекта до пьедестала: почему самбо в Беларуси - больше чем просто спорт

Этот вид единоборства для кого-то ассоциируется с дисциплиной, выносливостью, для кого-то это престиж, для кого-то искусство, а для некоторых это жизнь. Речь идет о самбо. О том, как оно воспитывает, объединяет поколения и прославляет Беларусь, рассказали в "Специальном репортаже".

Специальный репортаж | Самбо: больше, чем просто борьба

Самбо - это не только искусство самообороны, но и мощный инструмент воспитания характера, дисциплины и целеустремленности для детей и взрослых. Белорусская школа самбо является одной из сильнейших в мире, успешно сочетая традиции и современные методики подготовки. Несмотря на внешние вызовы, наши спортсмены сохраняют верность традициям, демонстрируя мастерство и волю к победе. О том, как самбо воспитывает, объединяет поколения и прославляет Беларусь, - в специальном репортаже!

Четырехкратная чемпионка мира по самбо Светлана Тимошенко - один из тренеров совместного проекта Президентского спортивного клуба, Министерства внутренних дел и Министерства спорта под названием "Смелый шаг". Его история началась в 2020 году с тренировок по таиландскому боксу. Спустя три года к проекту присоединились и самбисты.

Светлана Тимошенко:

"Это все было от души. Благодаря Дмитрию Шакуте мы пришли в Президентский спортивный клуб, рассказали свои мысли. Там нас поддержали и дали шанс самбистам работать с детьми, работать по проекту, помогать этим детям. Для меня этот проект - это отдушина".

Залы для занятий открыты практически в каждом районе столицы. Вместе с самбо смелые шаги делают мальчишки и девчонки из многодетных семей и семей сотрудников органов внутренних дел. Ребята, которые попали в трудную жизненную ситуацию или находятся в социально опасном положении.

"Тренируются дети из разных социальных слоев. Мы не сортируем их, ни в коем случае не приклеиваем бирки, принимаем всех. И есть даже такие случаи, когда родители, смотря на победы, на успехи своих детей, которые в определенный момент попали в трудную жизненную ситуацию, были лишены родительских прав, мотивируются, - отметила Светлана Тимошенко.

На тренировки по самбо приходят целыми семьями. Здесь занимаются, к примеру, два брата Мирослав и Владислав. Несмотря на то, что в зал пришли всего 1,5 года назад, в послужном спортивном списке уже есть четыре медали.

Вадим Бизукович, папа Мирослава и Владислава:

"Взрослее стали, дружнее, потому что вдвоем тренируются. Больше поддержки, взаимопонимания, потому что здесь им тяжело. Когда тяжело, люди сплачиваются. Много новых друзей появилось в зале. Своя компания борцовская всегда есть. Им это очень нравится, поэтому для них сейчас наказание - это не идти на тренировку".

"Этот проект очень важен для развития спорта в принципе, - обозначила тренер проекта "Смелый шаг" Полина Грамотнева. - Он в первую очередь закаляет характер, как у мальчиков, так и у девочек, а также дает такие базовые навыки самообороны, которые действительно могут пригодиться в жизни".

тренер проекта "Смелый шаг" Полина Грамотнева
Самбо - это не только про спорт. Это про уважение к другу. Это про дисциплину. Про стремление двигаться вперед и достигать каких-то новых результатов.
Надежда Юрашевич, мама участника проекта "Смелый шаг"

То, что самбо является частью подготовки сотрудников внутренних войск или силовых структур, не удивляет. Ведь изначально самооборона без оружия, а именно так расшифровывается аббревиатура "самбо", создавалась для нужд армии и советской милиции. Когда ставилась задача взять преступника живьем без лишней возни.

Днем рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года. Именно в этот день вышел приказ Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта, в котором самбо признавалось чрезвычайно ценным по своему многообразию, технике и оборонному значению видом спорта. Спустя 34 года прошел и первый чемпионат Европы, а еще через год чемпионат мира.

Самбо пока на Олимпиаде не засветилось, несмотря на то, что в 2021 году вид спорта был признан Международным олимпийским комитетом, в отличие от того же дзюдо. Эти два вида спорта любят сравнивать.

Кстати, в зале, например, Городского центра олимпийского резерва единоборств одновременно тренируются и самбисты, и дзюдоисты. Различить представителей разных видов спорта очень просто по форме. Самбовка пошита из более тонкой ткани, обязательно красного или синего цвета. В то время как дзюдога - это плотный костюм белого или синего цвета с широкими штанами.

Роман Дамиев, победитель Всемирных игр боевых искусств-2023:

"Для меня дзюдо - это больше про гибкость, ловкость. А самбо - это непосредственно силовые показатели. Как хороший самбист может стать в последующем дзюдоистом и выступать на высоком уровне, так и наоборот, дзюдоист может стать хорошим самбистом".

Роман Дамиев тоже пришел в самбо из дзюдо. Сегодня он один из самых титулованных в нашей стране самбистов. За плечами множество наград международных стартов. К примеру, победа на Всемирных играх боевых искусств в 2023 году, бронза чемпионата Европы и золото Международного турнира на призы Президента Беларуси. Правда, не в обычном самбо, а в боевом.

"В какой-то момент меня начала интересовать именно ударная техника. В моду вошли бои без правил, ММА. И вообще в боевое самбо приходят уже мастеровитые самбисты, потому что самбо - это мультивекторный вид единоборства, который включает в себя не только боевые приемы дзюдо, технику, удержание, но еще и много различных национальных видов борьбы туда входит. А боевое самбо - это еще и хорошо оточенная ударная техника головой, коленями. То есть, фактически те же бои без правил, только в соответствующем обмундировании", - объяснил Роман Дамиев.

Два человека занимаются борьбой

Для нашей страны самбо - это стабильный поставщик наград различных международных стартов. Не будем забегать далеко. Только в прошлом году белорусские спортсмены выиграли 11 медалей чемпионата мира и 10 - Европы. Взяли пять наград сентябрьского Кубка планеты в Душанбе. К сожалению, политика вмешалась и в этот вид спорта. Да, Международная федерация самбо не исключила белорусских и российских атлетов ни с одного своего старта, однако с 2022 года наши самбисты выступали на международных турнирах в нейтральном статусе. Победив на Всемирных играх боевых искусств - для самбо это сродни Олимпиаде - Роман Дамиев гимн родной страны так и не услышал.

Мы тоже как бы не вчера начали заниматься. Поэтому все тренера, все спортсмены знают, какую ты страну представляешь, где ты родился. Но нас уважают, это 100 %.
В конце прошлого года справедливость восторжествовала. Госсимволику сначала вернули молодым спортсменам, а после и всем остальным. А еще у белорусского самбо есть свой особенный старт, который считается одним из самых престижных в календаре Международной федерации.

Турнир на призы Президента Беларуси

Уже традиционно в феврале Дворец спорта в Минске собирает сильнейших спортсменов мира, которые сражаются за победу на турнире на призы Президента Беларуси. Глава государства Александр Лукашенко направляет приветственные слова в адрес его участников.

Перед стартом юбилейного 30-го по счету турнира белорусский лидер подчеркнул, что главными отличительными чертами этих соревнований, организованных на уровне европейских и мировых чемпионатов, являются честная конкуренция и яркие зрелищные поединки в атмосфере дружбы. На белорусский старт приглашен весь мир, и в этом году за медали боролось рекордное число участников: более 200 самбистов из 10 стран.

Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:

"С каждым годом интерес к этому турниру растет. Потому что ежегодно здесь появляются новые звезды мирового самбо, которые в дальнейшем становятся и чемпионами мира. Для многих самбистов выступление на нашем турнире довольно престижно".

Как шутят спортивные журналисты, если турнир по самбо, то можно смело ждать ведро медалей. В этом году белорусы выиграли 39 наград домашнего состязания, из них 13 - золотые. На высшую ступень пьедестала почета поднимались в том числе Анфиса Копаева, Анжела Жилинская, Мария Кондратьева, Владислав Бурдь, Роман Дамиев и другие.

Одни мечтают стать чемпионами мира и усердно тренируются даже дома. А другие хотят в будущем ловить преступников, для чего, несмотря на усталость, отрабатывают приемы захвата. Третьи просто нашли место, где хорошо, как дома. Всех вместе объединяет один вид спорта - самбо.

И стать частью этой большой семьи на самом деле очень просто. Достаточно сделать тот самый смелый шаг. Или уже в начале осени записаться в секцию в Городском центре олимпийского резерва единоборств. А там и до золота самого статусного турнира добороться можно. И, возможно, если не в Брисбене, то чуть позже весь мир увидит триумф белорусских самбистов уже на Олимпийских играх.

