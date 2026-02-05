Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Первые соревнования Олимпиады в Италии прервали из-за проблем со светом

Олимпийские игры в Италии начались неудачно. Первые соревнования прервали из-за проблем со светом.

Блэкаут случился через пять минут после старта турнира по керлингу среди смешанных пар. Инцидент произошел на исторической арене в Кортина-д'Ампеццо, построенной еще в 1954 году.

Официальное открытие Олимпиады запланировано на 6 февраля. При этом, как сообщают СМИ, организаторы не успели сдать все объекты вовремя. Уже точно не откроется в срок канатная дорога.

Большие проблемы с хоккейной ареной: раздевалки, пресс-центр, гостевые зоны достраивают в авральном режиме. Вокруг горнолыжного спуска тоже идут постоянные работы.

