3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Первые соревнования Олимпиады в Италии прервали из-за проблем со светом
Автор:Редакция news.by
Первые соревнования Олимпиады в Италии прервали из-за проблем со светомnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6690f2ce-969e-48cf-8803-5d289700ff6b/conversions/a7fce398-f2f3-4ba2-91b0-e2d1171e519e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6690f2ce-969e-48cf-8803-5d289700ff6b/conversions/a7fce398-f2f3-4ba2-91b0-e2d1171e519e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6690f2ce-969e-48cf-8803-5d289700ff6b/conversions/a7fce398-f2f3-4ba2-91b0-e2d1171e519e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6690f2ce-969e-48cf-8803-5d289700ff6b/conversions/a7fce398-f2f3-4ba2-91b0-e2d1171e519e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Олимпийские игры в Италии начались неудачно. Первые соревнования прервали из-за проблем со светом.
Блэкаут случился через пять минут после старта турнира по керлингу среди смешанных пар. Инцидент произошел на исторической арене в Кортина-д'Ампеццо, построенной еще в 1954 году.
Официальное открытие Олимпиады запланировано на 6 февраля. При этом, как сообщают СМИ, организаторы не успели сдать все объекты вовремя. Уже точно не откроется в срок канатная дорога.
Большие проблемы с хоккейной ареной: раздевалки, пресс-центр, гостевые зоны достраивают в авральном режиме. Вокруг горнолыжного спуска тоже идут постоянные работы.