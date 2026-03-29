Подготовку не меняем: как минское "Динамо" преодолевает "Динамо-Москва" на пути к Кубку Гагарина

Предлагаем официально вводить в оборот термин "динамомания", ведь Беларусь проживает вместе с "зубрами" плей-офф Кубка Гагарина.

Даже расстояние для истинных болельщиков не преграда. Возвращаясь из Пхеньяна в Минск, Президент страны поставил задачу в ходе полета: держать его в курсе, как развиваются события во втором матче 1/8 финала в "динамовском дерби". "Зубры" не подвели и победили со счетом 4:1.

У столичного "Динамо" давно существует девиз, который отражает философию клуба - "В одном звене". Данный лозунг подчеркивает единство команды и болельщиков. Однако в нынешнем нокаут-раунде Кубка Гагарина активно используется новый слоган. Фразу ввел в оборот нападающий Вадим Шипачев - "Подготовку не меняем".

Ведь действительно, зачем перестраивать ту систему, которая работает. Минское "Динамо" уже добилось лучшего командного результата за все 18 лет выступления в КХЛ, заняв высокое 2 место в таблице Западной конференции. Данная строчка дает преимущество домашней площадки не только в первом, но и во втором круге битв на выбывание. Попутно были обновлены несколько значимых клубных рекордов, это еще не вспоминали личные достижения хоккеистов.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы планомерно, шаг за шагом, прибавляли в качестве управления и игры. Текущий результат впервые в истории (2-е место в конференции) стал лучшим доказательством того, что мы выбрали верный путь. Ставка на развитие молодых белорусов рядом с опытными мастерами была единственной верной. Сегодня "Динамо" в полной мере выполняет задачу, которую когда-то нам поставил глава государства: быть не просто спортивным проектом, а поводом для национальной гордости".

34 домашних матча в гладком первенстве КХЛ и 2 игры в 1/8 Кубка Гагарина собрали полную "Минск-Арену". На каждой встрече присутствовало 15 тыс. 86 фанатов. 100-процентной посещаемостью в сезоне еще могут похвастаться только челябинский "Трактор" и нижегородское "Торпедо". Однако у "медведей" и "автозаводцев" стадионы поменьше.

Виктория Юрченко, заместитель гендиректора ХК "Динамо-Минск":

"Все, что здесь происходит на льду, это в первую очередь для зрителей, для наших белорусов, которые болеют за родное минское "Динамо". Каждый раз мы восхищаемся нашими болельщиками, которые находят время для того, чтобы поддержать ребят на родной трибуне".

"Бело-синие" традиционно попадают в топы по популярности среди всех хоккейных дружин Старого Света. В регулярном чемпионате было реализовано 11 тыс. абонементов. Фанаты "зубров" самые преданные и искренние. Именно для них была подготовлена церемония открытия нынешнего плей-офф.

Екатерина Антонова, начальник управления связей с общественностью ХК "Динамо-Минск":

"Я очень надеюсь, что нам удалось зарядить команду, но самое главное здесь было зарядить наших болельщиков, сказать им большое спасибо. Мы с командой, а команда это не только те, кто на льду, но и те, кто на трибунах, одно целое. Только вместе мы добиваемся таких результатов".

Глава государства любит спорт и хоккей в частности. Александр Лукашенко выступает в любительском чемпионате. Год назад белорусский лидер перед вторым раундом плей-офф даже провел совместную тренировку с "зубрами". В минувший вторник за развитием событий в первой встрече "динамовского дерби" в 1/8 финала Президент наблюдал с трибун. На "Минск-Арене" - единство нации. Вокруг "бело-синих" сплотилась вся страна, это отмечают даже соперники.

В середине января состоялся один из самых массовых фанатских выездов в истории клуба. 1,5 тыс. болельщиков прибыли на гостевую игру на 15 автобусах. Как же символично, что это произошло в рамках "динамовского дерби". Спустя почти 2 месяца поклонники белорусского хоккея повторили данный подвиг. Всего за неделю было организовано 12 автобусов на третий матч серии 1/8 финала. Атмосфера на фан-секторе "зубров" была просто нереальной.

Это уже третья встреча минского и московского "Динамо" в первом раунде Кубка Гагарина. Прошлых 2 противостояния завершались победами российского клуба. Однако то, что происходит нынешней весной, это магия. Счет в серии до четырех побед - 3:0. "Зубры" забрали битвы со счетом 3:1, 4:1 и 2:1 в овертайме. Более того, "бело-синие" всегда значительно превосходили по уровню своей игры московских одноклубников.

Юрий Войтенков, комментатор телеканала "Беларусь 5":

"Та тактика, которую москвичи выбирают против нас, недейственна. Надо признать, лидеры московского "Динамо" действительно сейчас на спаде".

Последний шаг самый трудный. Уже 30 марта состоится четвертая встреча в 1/8 финала. Московскому "Динамо" терять нечего. Потому грядет самый сложный матч для "зубров" в первом раунде Кубка Гагарина. Безусловно, счет 3:0 мог бы вскружить голову "бело-синим", но у белорусской дружины эйфории нет. Все недолго порадовались в победной раздевалке, но потом ушли сосредоточенно работать дальше. Подготовку не меняем.

Виталий Пинчук, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"5 минут порадовались и идем дальше готовиться и восстанавливаться, потому что серия еще не закончена, нужно довести дело до конца".