На этой неделе сборная Беларуси по мини-футболу добилась первой в истории победы на чемпионате Европы, одолев Словению. Матчи Евро в нашей группе проходили в Любляне, куда были перенесены из-за нелепого поведения латышских чиновников. Там на уровне законодательства сборная Латвии не может играть против белорусов.

Власти страны выстрелили себе же в ногу, ведь УЕФА тут же после подобных деструктивных действий забрала у Риги еще и финал.

Первая победа национальной сборной Беларуси по мини-футболу в финальных стадиях Евро состоялась ровно в тот момент, когда шансы выйти в плей-офф почти были утрачены. Команда обыграла хозяев группы, словенцев, на глазах их же болельщиков, и те не смогли выйти в четвертьфинал, как и белорусы.

Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:

"Хочется верить в то, что участие в Евро обратило на себя внимание болельщиков и общественности. Этот последний месяц было приковано все внимание. Впереди ждет самое интересное".

Иван Горовец, зампредседателя Белорусской ассоциации мини-футбола:

"С каждой игрой мы прибавляли. Я думаю, что если бы нам дали еще 2-3 игры, мы бы добились того, к чему шли. Наверное, нам чего-то не хватило, в первую очередь, в первой игре".

Белорусы, которые пробились в финальную стадию Евро спустя 16 лет, набирали от игры к игре. Они достойно выступили против Бельгии и Испании (а испанцы - семикратные чемпионы Европы). Но самое главное - белорусская команда выступала под флагом и гимном. А на трибунах были наши болельщики в футболках и других атрибутах с родной национальной символикой.

За несколько дней до начала зимней Олимпиады в Италии уже всем стало понятно, что любое отстранение белорусских спортсменов от международных соревнований - это вопрос исключительно коррупции тех организаций, которые эти репрессии культивируют.

Но есть те виды спорта, где разрешено выступать только в непонятном до сих пор нейтральном статусе, как, например, небольшой белорусской делегации на зимней Олимпиаде в Италии, а где-то запрещено выступать вообще (это касается легкой атлетики и биатлона).

В биатлоне или легкой атлетике, где руководителями являются швед Олле Далин и британец Себастьян Коу, не раз выступали с абсолютно националистическими лозунгами даже после недавних рекомендаций МОК о допуске белорусских юниоров и молодежи под своим флагом и без грязных проверок. Все это видится даже как не двойные, а тройные стандарты.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

"Со времен моих выступлений еще в Словении у меня хорошие отношения сложились с Александером Чефериным. Он, помимо того, что возглавляет сейчас УФА, сам адвокат. Когда пошли обострения, он сказал: "Кто бы что ни говорил, с моей точки зрения, белорусы здесь не виноваты".

Глава УЕФА Александер Чеферин присутствовал на матчах словенской сборной. Он единственный руководитель европейской федерации по игровым видам спорта, который четыре года назад не подвергся грязному тренду на отстранение вслед за российским белорусского спорта.

"Я думаю, не хватает независимости. Все-таки УЕФА - очень сильная, в первую очередь, финансовая структура. Наверное, они не в той степени зависят от каких-то спонсоров, чем, например, гандбольная, волейбольная или баскетбольная федерации", - отметил Сергей Рутенко.

Конец 2025-го - начало 2026 года принес ряд новостей, которые точно будут стремительно возвращать спорт в адекватное русло. МОК избрал курс на восстановление флага и гимна белорусской молодежи и юниоров, отсутствие каких-либо проверок и других методов репрессий предыдущего аппарата Томаса Баха. Но позицию Кирсти Ковентри разделили не все. В борьбе вернули флаг сразу, в лыжных гонках пока взяли позицию выжидания, а в биатлоне вообще не слушали МОК.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Международная федерация борьбы заняла принципиальную позицию защищать спортсменов и спортивные ценности, а не втягивать спорт в политику. Возвращение флага и гимна в борьбе действительно можно назвать беспрецедентным решением. Сегодня олимпийский спорт, к сожалению, перестал быть полностью единым пространством. Одни федерации стараются строго следовать принципам олимпизма - они вне политики, за равные условия для спортсменов. Другие же, к сожалению, принимают решения под влиянием внешнего давления".

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"В Международном олимпийском комитете то ли здравый смысл просыпается, то ли пришли люди, которые говорят о том, что спорт должен быть спортом. Он всегда был чем-то объединяющим, мотивирующим и вдохновляющим. Он таким и должен оставаться. Но, к сожалению, политизация проникает во все сферы. Мы это очень четко видим".

Константин Придыбайло, политический обозреватель (Россия):

"Спорт всегда был политизирован, а в данный момент мы видим апогей его политизированности. Мы наблюдаем, что команды Израиля не были ниоткуда отстранены, когда они начали свою агрессию против сектора Газа, команда Соединенных Штатов Америки также выходит со своим флагом и нормально себя чувствует, несмотря на то, что они выкрали президента независимого государства. Но по отношению к россиянам и белорусам у них иные "стандарты".

Санкции - это всегда возможность замолчать свои проблемы. За несколько дней до зимней Олимпиады остается ряд трудностей оргкомитета. Строительство олимпийского центра для бобслея, скелетона и санного спорта с самого начала сопровождалось разногласиями. Там были примеры как коррупции, так и обычного человеческого безделья, и самое главное - отсутствие стратегии на постолимпийское время. В отнюдь не спортивных лентах фигурирует главный хоккейный стадион "Санта-Джулия". Этот многофункциональный комплекс, рассчитанный на 11,5 тыс. зрителей, должен принять матчи хоккейного турнира, куда приедут спустя 12 лет и звезды НХЛ. Однако строительство арены началось с опозданием, и к декабрю 2025 года арена все еще представляла собой стройплощадку. Также выяснилось, что размер хоккейной площадки оказался на несколько футов меньше североамериканского стандарта НХЛ.

Главное в эти дни - настоящая и интересная игра, которой является мини-футбол, и сборная, в которой собраны интересные игроки.