Председатель БФФ о главе УЕФА: Александер Чеферин на своем месте
Президент УЕФА Александер Чеферин демонстрирует принципиальную и справедливую позицию по отношению к Беларуси, несмотря на давление и стереотипы. Об этом своим мнением поделился председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Евгений Булойчик в "Актуальном интервью".
"Александер Чеферин на своем месте. Это человек, который всегда выбирает позицию, наверное, не совсем стандартную для европейских управленцев. Он с уважением относится к странам, которые необоснованно ущемлены, в том числе к нашей стране", - подчеркнул руководитель БФФ.
По словам Евгения Булойчика, глава УЕФА высоко ценит Беларусь и поддерживает право национальной сборной проводить домашние матчи на своей территории. "У него огромное уважение к нашей стране. Он однозначно уверен в том, что Беларусь заслуживает проведения домашних матчей. И мы совместно будем делать все, чтобы это свершилось", - отметил председатель ассоциации.
Он также обратил внимание на свой личный комфорт при личных встречах с президентом УЕФА. "Две последние мои личные с ним встречи, которые были на официальном уровне, проходили неформально. И я испытывал гордость, когда Александер Чеферин говорил про нашего главу государства (Александра Лукашенко - прим. ред.) с большим уважением. И, наверное, в такие моменты я раскрепощался, и мне было проще разговаривать", - поделился Евгений Булойчик.
Заявления председателя Белорусской федерации футбола подтверждают: позиция президента УЕФА остается взвешенной и уважительной по отношению к Беларуси, что открывает новые перспективы для развития белорусского футбола на международной арене.