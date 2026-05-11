Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Представители НОК Беларуси приняли участие в заседании комиссий ЕОК по коммуникации и маркетингу

Горячие вопросы развития олимпийского движения, а также подготовка к Европейским играм 2027 года в Стамбуле и Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе обсуждались на заседании комиссий по коммуникации и маркетингу Европейских олимпийских комитетов в словацком Шаморине.

Представители НОК Беларуси также стали участниками заседания, которое стало первой очной встречей членов комиссий ЕОК, где затрагивалась тема предстоящих спортивных стартов. Ранее комиссии собирались онлайн.

В рамках повестки были рассмотрены план, стратегии и инструменты по продвижению и популяризации спорта и олимпийского движения в СМИ. Стоит отметить, что многие из присутствующих лично выразили поддержку касательно решения МОК об отмене ограничений для белорусских атлетов.

Разделы:

Спорт

Теги:

СловакияНОК Беларуси