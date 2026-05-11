3.78 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Представители НОК Беларуси приняли участие в заседании комиссий ЕОК по коммуникации и маркетингу
Автор:Редакция news.by
Горячие вопросы развития олимпийского движения, а также подготовка к Европейским играм 2027 года в Стамбуле и Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе обсуждались на заседании комиссий по коммуникации и маркетингу Европейских олимпийских комитетов в словацком Шаморине.
Представители НОК Беларуси также стали участниками заседания, которое стало первой очной встречей членов комиссий ЕОК, где затрагивалась тема предстоящих спортивных стартов. Ранее комиссии собирались онлайн.
В рамках повестки были рассмотрены план, стратегии и инструменты по продвижению и популяризации спорта и олимпийского движения в СМИ. Стоит отметить, что многие из присутствующих лично выразили поддержку касательно решения МОК об отмене ограничений для белорусских атлетов.