Предварительно: стало известно, кто из белорусских спортсменов поедет на Олимпиаду-2026

Фристайлистка Анна Гуськова выполнила все требования для отбора на белые Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Технически получить лицензию на Олимпиаду в лыжной акробатике несложно. Главный критерий - это рейтинг ФИС за 2 сезона: предыдущий и грядущий, который опубликуют 19 января. В табеле нужно входить в топ-22 лучших.

К слову, из списка еще будут исключать кого-то из-за ограничения в 4 человека на страну. Также необходимо завоевать минимум 80 баллов. Лидер нашей сборной заработала 87 очков. Белоруска находится на 19-й строчке сводного протокола. Подчеркнем, олимпийская чемпионка Пхенчхана выступила на трех этапах Кубка мира из шести и на каждом из них показала 9-й результат - раз в Китае и дважды в США.

Что касается Анастасии Андрияновой, Анны Деруго, Владислава Вознюка и Игоря Дребенкова, то наши ребята находятся в списках запасных. Дождемся официального финального рейтинга.