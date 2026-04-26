Рев моторов над "белорусскими Мальдивами": как 500 эндуристов открыли чемпионат Enduro4seasons

Моторы в эти выходные ревели на белорусских Мальдивах. Тишину одного из красивейших мест Беларуси нарушили ревы моторов почти 500 мотоциклов. Так громко и ярко эндуристы Беларуси и России начали чемпионат страны Enduro4seasons.

Состязания экстремалов-профессионалов и любителей меловых карьеров принимают третий год подряд, и количество не только участников, но и болельщиков из года в год только прибавляется.

Как говорят сами эндуристы, срабатывает сарафанное радио - о красоте этого места и ярких соревнованиях сами спортсмены активно рассказывают в своих соцсетях, делая лучшую туристическую рекламу.

чемпионат Беларуси Enduro4seasons news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1059ab41-e0c5-43e2-942f-12ab8adc4bc0/conversions/af84541f-83c3-48f9-9042-c79be6d27034-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1059ab41-e0c5-43e2-942f-12ab8adc4bc0/conversions/af84541f-83c3-48f9-9042-c79be6d27034-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1059ab41-e0c5-43e2-942f-12ab8adc4bc0/conversions/af84541f-83c3-48f9-9042-c79be6d27034-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1059ab41-e0c5-43e2-942f-12ab8adc4bc0/conversions/af84541f-83c3-48f9-9042-c79be6d27034-xl-___webp_1920.webp 1920w

По сравнению с 2025 годом организаторы усложнили и удлинили маршрут.

То, что еще 14 лет назад казалось организаторам чемпионата Беларуси Enduro4seasons фантастикой, сегодня точно укладывается в цепочку из трех слов: апрель, белорусские Мальдивы, эндуро. Это как заклинание, которое уже третий год подряд призывает на Волковысские земли любителей пощекотать не только свои нервы, испытать на прочность себя и мотоцикл, чтобы на финише через страдания и боль получить то самое, несравнимое ни с чем удовлетворение.

500 участников, не многим меньше болельщиков - это рекорд, который для современного эндуро уже не кажется фантастикой. А еще чемпионат - отличный пример того, как спорт работает на имидж региона.

Максим Малаховский, начальник управления спорта Гродненского облисполкома:

"Мультипликативный эффект от соревнований - это то, что ближайшие и агроусадьбы, и гостиницы, и подворья определенно, все заняты. Плюс, конечно же, сувенирная продукция, ну и наш бренд, куда без него не деться, - Волковысский мясокомбинат, в это время у него тоже увеличиваются продажи в розничных сетях".

Евгения Мошок, зампредседателя Комитета эндуро Белорусской федерации мотоциклетных видов спорта:

"Это сначала очень сложно в плане мозгового штурма, то есть ты не можешь эндуро-стадион построить, пока ты не видишь препятствия, которые у тебя будут. Вот здесь конкретно у нас всегда есть помощь от администрации. Камни, которые все видят, это тоже с полей нам привез колхоз, потом мы просто их уже вручную, можно сказать, выкладывали, чтобы это было прямо интересное полотно, по которому будет интересно ехать".

участники Enduro4seasons news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc562cc-cf65-4fbc-b2fe-acb64e4620e0/conversions/07bb0b71-7d4c-4ccd-b2b8-66ee11d9dfb2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc562cc-cf65-4fbc-b2fe-acb64e4620e0/conversions/07bb0b71-7d4c-4ccd-b2b8-66ee11d9dfb2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc562cc-cf65-4fbc-b2fe-acb64e4620e0/conversions/07bb0b71-7d4c-4ccd-b2b8-66ee11d9dfb2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc562cc-cf65-4fbc-b2fe-acb64e4620e0/conversions/07bb0b71-7d4c-4ccd-b2b8-66ee11d9dfb2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Весенний этап Enduro4seasons - это три соревновательных дня. Но прежде чем стать полноправным их участником необходимо не только пройти регистрацию, но и получить допуск. А тут уже все зависит от того, как ты подготовил свой мотоцикл.

"Проверяются передние тормоза, задние тормоза, ступичные подшипники", - пояснил помощник организаторов весеннего этапа чемпионата Беларуси Enduro4Season Сергей Мошок.

Пока одни стоят в очереди за долгожданной наклейкой, другие на своих двоих проходят то, что вскоре придется преодолевать на стокилограммовом транспортном средстве и не факт, что не придется тащить его на себе.

"Где-то на мотоцикле гораздо легче проехать, чем на ногах пройти, а где-то - наоборот. Поэтому все обязаны изучить этот парк пешком, чтобы понимать, как здесь ехать, и не встречать препятствия с удивленными глазами уже во время гонки", - отметил участник весеннего этапа соревнований Enduro4Seasons Максим Ломыш.

Право открывать этап по традиции выпало категориям Pro, Master (спортсмены старше 45 лет) и классу B3 - одним словом, тем, кто с эндуро уже точно на "ты". На дистанцию в 2026 году райдеров отправлял гигант могилевского автопрома.

участники Enduro4seasons news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/719303ff-6908-4c54-8b86-a5b8f959d6b3/conversions/d3071843-df9d-4799-863d-35bc690a5716-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/719303ff-6908-4c54-8b86-a5b8f959d6b3/conversions/d3071843-df9d-4799-863d-35bc690a5716-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/719303ff-6908-4c54-8b86-a5b8f959d6b3/conversions/d3071843-df9d-4799-863d-35bc690a5716-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/719303ff-6908-4c54-8b86-a5b8f959d6b3/conversions/d3071843-df9d-4799-863d-35bc690a5716-xl-___webp_1920.webp 1920w

И если за профи наблюдаешь с придыханием, то за стартовавшими в субботу 25 апреля представителями самого многочисленного класса Open Hobby - с восхищением. Их старания, терпение, настырность и настойчивость других эмоций просто не вызывает. И просить о помощи здесь совсем не зазорно.

"Короче, чтобы расслабиться, нет такого момента, надо постоянно в напряжении быть. Вроде бы разогнался, а тут яма, потом подъем, повороты, пыль в лицо", - рассказал участник весеннего этапа соревнований Enduro4Seasons в категории Open Hobby Владимир Гришанов.

"В какой-то определенный момент сосредотачиваешься на результате, на достижении цели, а цель одна - финишировать", - сказал участник весеннего этапа соревнований Enduro4Seasons в категории Open Hobby Павел Егоров.

"Радость за то, что я смог, я это сделал. Я альпинистом работаю, стало скучно. Увидел чемпионат, познакомился с ребятами. И все, затянуло", - поделился участник весеннего этапа соревнований Enduro4Seasons в категории Open Hobby Алексей Жигунов.

Таких, как Алексей или Павел или Владимир, которых затянуло и больше не отпускает, с каждым разом действительно ставится все больше. Китайские мотоциклы, с которых можно начинать свой путь в этом виде спорта, доступнее, а вот эмоции и состояние души порой стоят дороже денег.

участники Enduro4seasons news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da6e77dd-5af0-492a-b004-7c5b58bc0c87/conversions/ce47e1f4-bf5b-4def-ae14-245b865db2c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da6e77dd-5af0-492a-b004-7c5b58bc0c87/conversions/ce47e1f4-bf5b-4def-ae14-245b865db2c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da6e77dd-5af0-492a-b004-7c5b58bc0c87/conversions/ce47e1f4-bf5b-4def-ae14-245b865db2c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da6e77dd-5af0-492a-b004-7c5b58bc0c87/conversions/ce47e1f4-bf5b-4def-ae14-245b865db2c2-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Ты как будто бы как летишь, тебе кажется, что тебя не заботят, что там у кого-то не пришла зарплата вовремя, у кого-то кредит надо платить, - такие бытовухи отваливаются сразу", - рассказал участник весеннего этапа соревнований Enduro4Seasons в категории PRO Дмитрий Анисько.